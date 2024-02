DODIK O MARFIJU: Da ima imalo pameti ne bi se bavio unutrašnjim pitanjima BiH

PO onome što govori američki ambasador u BiH Majkl Marfi, vidi se da je u velikoj zabludi, poručio je za RTRS predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Foto: Srna

- Marfi je imao potrebu da objasni šta je napravio, a to je da je na dan kada smo održavali sastanak sa partnerima na nivou BiH, ljudi iz Brisela su dali saopštenje da smatraju da treba o nekim pitanjima treba da se dogovaraju samo lideri iz BiH i da će oni to prihvatiti. Nakon nekoliko sati napisao je drugačije pismo i da treba da se drugačije rešava. To je destimulisalo Bošnjake da bilo šta rade, jer oni su njegovi poltroini i zavisnici od svakog stava - istakao je Dodik.

Dodik naglašava da će sada biti problema sa dogovorom oko evropskog puta, i umesto da prizna da je pogešio, Marfi pokušava da nađe neku odgovornost predsedniku Srpske.

- On je američki ambasador koji je izneo gomilu laži, najviše otkada je SAD zastupljena na ovaj način u BiH. Da ima imalo pameti ne bi se bavio unutrašnjim pitanjima BiH jer to nije u skladu sa Poveljom UN, u kojima jasno stoji da strane diplomate ne smeju da se mešaju u unutrašnje stvari jedne države - rekao je Dodik.