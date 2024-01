"NEĆEMO ODUSTATI!" Dodik za "Novosti" o napadima na Republiku Srpsku - najjači odgovor neprijateljima Banjaluke

REPUBLIKA Srpska nema nijedan razlog da odustane od datuma svog rođenja, to je kao da izgubimo identitet i nestanemo.

Foto: Printskrin

Ovako za "Novosti" predsednik Milorad Dodik komentariše napade iz Sarajeva koji su usledili nakon proslave Dana Republike Srpske, 9. januara.

Kako je izjavio, Republika Srpska je dostojanstveno proslavila taj dan bez namere da bilo kome čini neko nezadovoljstvo ili loš osećaj.

- Mi smo to učinili kao manifestaciju mira, okupljanja, sabornosti, dobrog raspoloženja i sreće za sve. One kojima je to loš osećaj, njih ni ne pratim, ne znam šta rade i nemam vremena za njih - kaže Dodik.

Na pitanje kako komentariše to što je hrvatski premijer Andrej Plenković odbio sastanak sa članovim Predsedništva BiH zbog Komšića, Dodik kaže da je to pre svega poraz evropske politike koja ne želi da prikaže konstitutivnost naroda.

- Plenković to razume i zato nije želeo da bude deo te jedne maskarade koja ide za tim da promoviše po Bosni ono što nije po Ustavu i rekao je pošto Komšić nije izabran kao istinski predstavnik hrvatskog naroda, da ne želi sa njim da razgovara - rekao je Dodik.