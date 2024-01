SRPSKU ČUVAJU NJENA ČEDA: Vasilije Perić, načelnik Ugljevika, o Danu Republike Srpske

Slaveći Dan Republike Srpske, u srcima nosimo puno ljubavi, pažnje i zahvalnosti svima onima koji su najzaslužniji za njen nastanak na ovim prostorima.I, ne samo na taj dan, mi u Ugljeviku, se njih sećamo svakoga dana, časa i, mogu da kažem, i trena.U našoj svesti je velika žrtva svih onih koji su udarili temelje, branili, odbranili, čuvali, sačuvali, gradili i grade Republiku Srpsku, poručuje Vasilije Perić, načelnik opštine Ugljevik u susret Danu Republike Srpske.

- Ovo je, i dan i čas, kad treba da se zahvalimo, pre svega, svim porodicama palih boraca i invalida minulog otadžbinskog rata, koje su dale ono što je najveće i najdragocenije živote za Republiku Srpsku, za naš mir i slobodu u kojoj uživamo -kaže Perić. -Hvala našem prvom vođstvu Republike Srpske, svih institucija koje su tada utemeljene, i koje savesno, odgovorno i posvećeno čuvamo-.Ponosni smo koliko je veliki doprinos, jednog naizgled malog Ugljevika, za stvaranje, odbranu i očuvanje, ali i za progres Republike Srpske.Uz 301 poginulog našeg sugrađanina, sve same junake, tu su i na stotine ranjenih, koji su ugradili sebe, na najteži i najuzvišeniji način, za svoj rod, svoju Republiku Srpsku i svoj Ugljevik, i na druge načine smo doprinosili da bismo imali danas šta da slavimo.Da slavimo. Da se ponosimo našom Republikom Srpskom.Puno mi je srce, ne samo ovde, već kad se kod naših prijatelja van ovih granica, recimo u Kidričevu, u Sloveniji, zavijori zastava Republike Srpske i zastava Ugljevika, uz našu himnu.

Republika Srpska je, kako kaže čelnik Ugljevika, „ zahvaljuju njenim stvaraocima, ostala, opstala i pobedila“.

-Za sva vremena.U to smo ubeđeni, jer znamo koliko je svako od nas voli, poštuje, želi i nosi u sebi.Znamo da većina nas razmišlja onako, kako je govorio jedan američki predsednik,da ne treba gledati šta ćeš, pre svega, nešto da učiniš za sebe, već za svoju državu.I moramo, uvek, tako ga činimo, da nam to bude obaveza, ali i najčasnija dužnost.Samo tako možemo stajati dostojni onih koji su nam stvorili tu gradioznu tvorevinu kao što je Republika Srpska, overena, potvrđena, priznata kroz dokument kao što je Dejtonski mirovni sporazum. I radom, i posvešćenošću i poštenjem, gradimo naš grad, kraj i Republiku Srpsku, uz dužnu brigu o svakom našem čoveku, od bede do najvremešnijih sugrađana.Moja vrata su, kao i do sada, uvek otvorena za sve njih, koji, na svoj način, daju doprinos našem sveopštem progresu, koji je vidljiv na svakom koraku.

I daj Bože, ističe Perić, „ kako reče sveti vladika Nikolaj Velimorović, svetac lelićki, žički i ohridski, da se Srbi slože, obože i umnože“.U pravom smislu te reči.

Verujem da ćemo, i za to, da nađemo i put i način.U tom slučaju moglo bi da se govori o potpunom trijufu Republike Srpske.Naka vam i svima nama srećan Dan Republike Srspke.Da budete živi, zdravi i srećni i vi i vaši najmiliji i da se uvek budite i sve lepšoj, boljoj i jačoj Republici Srpskoj, koja je mnogim generacijama pre nas bila san, a mi smo srećni, evo, što je to, i odavno, java, naša stvarnost, naša sreća, radost, ponos i čast -zaključuje Perić.