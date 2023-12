DODIK POSLAO POŠTENU PONUDU SARAJEVU: Jedini mogući način da se očuva BiH - dogovor

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras da se pokušava prikazati kako BiH napreduje, ali da je samo pitanje trenutka kada će se ta lažna, nametnuta država raspasti, te naglasio da je Republika Srpska u poslednjih 10 godina u Narodnoj skupštini donela sve odluke koje su neophodne za njen samostalni status.

- Gde ide BiH? To je pitanje. Ide u raspad, u razilaženje, samo je pitanje trenutka kada će se to desiti. Ostaje samo čekanje jedne noći u kojoj ćemo to završiti definitivno - istakao je Dodik.

Dodik je za BHT1 rekao da u Sarajevu nikako ne shvataju da Srbi hoće ustavnu BiH i da neće da budu u ovakvoj, lažnoj, nametnutoj zemlji.

On je naveo da je jedini mogući način da se očuva BiH - dogovor, o svemu što je moguće, a a ne o onome što Bošnjaci žele.

On je rekao da su najave iz OHR-a o nametanju zakonskog okvira ukoliko vlast na nivou BiH ne usaglasi tehničke izmene Izbornog zakona BiH nepotrebne, rogobatne, fašističke, te da je stav i Srba i Hrvata da nametanje zakona ne dolazi u obzir.

- Šarlatan koji se predstavlja kao visoki predstavnik pokušava da očuva pažnju na sebi, nažalost, ima podršku kod Bošnjaka koji misle da grade državu na taj način, što će im neko nametati zakone - napomenuo je Dodik.

On je rekao i da je Amerika u BiH promašila sve što je mogla promašiti, te da aktuelni američki ambasador Majkl Marfi pokušava da, sa pozicije moći, sakriven iza SAD, nešto nameće i Republici Srpskoj oduzme imovinu.

- Marfi je ambasador u Federaciji BiH, nije u Republici Srpskoj. Šta god on mislio, ja sam za njega državnik. Mi smo promenili standarde, šta god ko o tome mislio - poručio je Dodik.