ČAMBERU SMANJENA KAZNA ZA UBISTVO NAVIJAČA KOD LAKTAŠA: Vrhovni sud RS preinačio presudu

VRHOVNI sud RS preinačio je presudu Daliboru Čamberu (48) i osudio ga na jedinstvenu kaznu od 25 godina i tri meseca zatvora zbog teškog ubistva navijača FK Borac Duška Savanovića (24) i ranjavanja Alekse Babića (22) u Trnu kod Laktaša.

Foto: Youtube/Nezavisne

Čamber je prvostepenom presudom osuđen na 30 godina zatvora, tako da mu je Vrhovni sud kaznu umanjio za četiri godine i devet meseci.

Sudsko veće je delimično uvažilo žalbu branioca optuženog Dalibora Čambera i presuda je preinačena. Dodaju da se Čamberu za teško ubistvo izriče dugotrajni zatvor od 25 godina, a za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja šest meseci.

Zločin se dogodio 31. decembra 2021. ispred benzinske pumpe "NIS Petrol" u Trnu. Čamber se u društvu Milana Đurđevića dovezao do pumpe, nedugo nakon Savanovića i Babića. Došlo je do sukoba i Čamber je ispalio hitac iz pištolja i pogodio zadnji točak Savanovićevog automobila. Babić je izašao iz kola i Čamber je ispalio hitac i pogodio ga u stopalo. Babić je krenuo da se udaljava i Čamber ga prati, a zatim ga Savanović udara. Čamber je pao i iz tog položaja je pucao na Savanovića okrenutog leđima i pogodio ga u karlicu, usled čega je on ubrzo podlegao.

U obrazloženju prvostepene presude sudija Dragan Uletilović je rekao da je, pored ubistva Savanovića, Čamber doveo u opasnost još jednu osobu. Istakao je da se ne može govoriti ni o kakvoj nužnoj odbrani, kao što je tvrdila odbrana.

Sporazum MILAN Đurđević je nakon sporazumnog priznanja krivice osuđen na godinu dana zatvora zbog pomaganja Daliboru Čamberu, nakon zločina, odnosno zbog toga što ga je odvezao kući.

- Poražavajuće je da je optuženi i pored ranjavanja, ne pokazuje empatiju, nego hladnokrvno odlazi i ne pokušava da pruži pomoć - istakao je sudija.