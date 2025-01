MANASTIR KOJI PRIVLAČI LJUBITELJE MISTIKE: Nema monaštvo, ali ga vernici ne zaboravljaju

USRED šume iznad bujanovačkog sela Lopardince, smešten je manastir Svetog arhangela Gavrila koji nažalost nema monaštvo, ali ga vernici ne zaboravljaju. Privlači pored vernika i istoričare i ljubitelje mistike.

Foto: J.S.

Do njega se ne stiže jednostavno,loš makadamski put odsekao je svetinju od sveta i do nje dolaze samo najuporniji, a kada padne prvi sneg bez terenskog vozila je gotovo nemoguće stići do njega. Foto: J.S.

Ipak iako katanac na vratima i konaka u blizini govori da nema nikoga ko svakodnevno brine o svetinji, ali brojne relikvije, novac, i uređena okolina pokazuju da vernici nađu način da ne zapostave svetinju koja oživi dva puta godišnje u vreme manastirske slave 26. jula, ali i za Đurđevdan, kada je takođe seoska slava koju prati niz običaja kada se pešači do svetinje. Foto: J.S.

Prema podacima Eparhije Vranjske manastir potiče iz druge polovine 16.veka.

Manastirska crkva Svetih arhangela Gavrila i Mihaila sagrađena je na starim temeljima nemanjićke svetinje u 16. veku, kada je i oslikana. Obnovljena je u drugoj polovini 17. veka i ponovo oslikana. Doslikavana je i preslikavana tokom 19 i 20. veka.

Zapadno od crkve očuvan je stari konak iz 19. veka, dok je istočno od crkve sagrađen novi konak (1996-1997). Slikarstvo crkve manastira Lopardince, neizučeno i nepoznato, značajan je predstavnik postvizantijske umetnosti srpskog naroda. Foto: J.S.

Konzervatorsko-restauratorski radovi na manastirskom kompleksu izvode se sa povremenim prekidima od 1988. godine.

U prvoj deceniji 21. veka, osim izgradnje konaka, pristupilo se uređenju manastirske porte: u kamenu je obrađeno korito potoka, napravljeni su mali most i nova česma. Crkva je renovirana 1996. godine. Tada se naišlo na veći kameni zid, zbog čega se pretpostavlja da je na ovom mestu ranije postojala crkva. Pronađena su i vrata na severnoj strani crkve. Na južnoj strani zida crkve, naslikan je na fresci Sveti arhangel Mihailo. Foto: J.S.

Antrfile: Legende

Za svetinju i njenu neposrednu okolinu vezuju se brojne legende i priče koje prepričavaju meštani Lopardinca sa ponosom i prenose ih svojim potomcima.

U blizini manastira nalazi se kamen koji je „važan“ jer po drevnom predanju mlada devojka koju je oteo Turčin uspela da pobegne, tako što je jako udarila u konja koji je udario u kamen pa su se svi survali u provaliju. Pripoveda se da se tokom leta vidi otisak konjskog kopita na kamenu. Još jedan kamen na brdu iznad crkve pohode vernici, kažu ko prođe ispod njega više ga ne bole leđa, a kažu da manastir pohode i nerotkinje. Foto: J.S.