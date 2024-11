ČUVAJU BAŠTINU, ODOLEVAJU IZAZOVIMA: U Galeriji nauke i tehnike SANU 29. novembra okrugli sto o životu Srba u Severnoj Makedoniji

ODBOR za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i Srpski kulturno-informativni centar "Spona" iz Skoplja, organizuju okrugli sto "Život Srba u Severnoj Makedoniji: istorijat, izazovi i perspektive" koji će se održati sutra u Galeriji nauke i tehnike SANU.

Foto: P. Milošević

Skup počinje u 10 časova, a pozdravnim rečima otvoriće ga predsednik Odbora akademik Tibor Varadi i programski direktor "Spone" Milutin Stančić.

Okrugli sto podeljen je u pet celina u kojima će biti reči o pravno-političkom i socioekonomskom položaju naših sunarodnika u Severnoj Makedoniji, srednjovekovnoj kulturi Srba na području koje danas pripada ovoj državi, o obrazovnim centrima i kulturnoj razmeni sa Srbijom od druge polovine 19. veka do danas, o dokumentima, ličnostima i stvaraocima u kulturnom razvoju Južne Srbije i Skoplja od 1912. do 1941. kao i o srpskoj istorijskoj tradiciji, narodnom govoru i toponimima u današnjoj Severnoj Makedoniji od 19. veka do danas.

PODVIŽNICI "VEČERNjIH NOVOSTI" U OKVIRU okruglog stola biće upriličeno i predstavljanje rada i delovanja SKIC "Spona" koji postoji 19 godina, a već deceniju se bavi humanitarnim radom i pomaganjem našim sunarodnicima u Severnoj Makedoniji i na Kosovu i Metohiji. Upravo zbog svog humanitarnog rada, ali i kao jednom od stožera okupljanja naših sunarodnika u Severnoj Makedoniji "Sponi" je dodeljena srebrna plaketa "Večernjih novosti" za 2023. u našoj tradicionalnoj akciji "Najplemenitiji podvig godine".

U 16 referata, koliko će ih izložiti stručnjaci iz različitih oblasti, govoriće se o stanju i izazovima opstanka, delovanja i postojanja srpske zajednice kao i o oblicima obrazovanja na srpskom jeziku u Severnoj Makedoniji, o zaštiti i stanju srpske srednjovekovne kulturne baštine, o 140 godina od osnivanja Srpske muške gimnazije u Skoplju, ali i o znamenitim pojedincima poput kompozitora srpsko-vizantijske muzičke tradicije 14. i 15. veka Isaije Srbina, arhitekte Josifa Mihailovića, osnivač modernog Skoplja, kao i o srpskom narodnom govoru na području Vardarske Makedonije...