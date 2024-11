SVOJU ISTORIJU HRVATI TEMELJE NA SRPSKOM KNEZU: Udruženje izbeglih, prognanih i ugroženih traži povratak krstionice kneza Višeslava iz Splita

UDRUŽENjE izbeglih, ugroženih i prognanih lica Srbije uputilo je Ministarstvu kulture, Ministarstvu inostranih poslova, Vladi Srbije i Srpskoj pravoslavnoj crkvi inicijativu da se krstionica kneza Višeslava iz Arheološkog muzeja u Splitu vrati Srbiji, jer je bila namenjena srpskom srednjovekovnom vladaru.

Foto: Printskrin, Vikipedija

- Ovaj značajan kulturni i istorijski spomenik, koji potiče iz 9. veka, jedan je od najstarijih spomenika hrišćanske liturgije na Balkanu, i kao takav ima duboko versko i kulturno značenje za sve Srbe - saopšteno je iz Udruženja.

Zvanična hrvatska nauka, međutim, smatra ovu krstionicu spomenikom najranije državnosti i crkvenosti Hrvatske! Uz njen gornji rub uklesan je natpis: "Ovo delo pokazano učini sveštenik Jovan u vreme kneza Višeslava, i to u čast Svetog Jovana Krstitelja, da posreduje za njega i njegovog štićenika". Hrvatska hipoteza glasi da se krstionica nalazila u biskupiji u Ninu i da je Višeslav prvi hrvatski knez, iako nema nijednog istorijskog izvora koji to potvrđuje. S druge strane, vizantijski car Konstantin Porfirogenit u delu "O narodima" navodi ime srpskog kneza Višeslava.

- Jedini poznati slovenski vladar sa imenom Višeslav s kraja 8. i početka 9. veka jeste srpski knez koji se pominje u delu Porfirogenita. Pored vremenskog podudaranja i oblik ovog imena koji se javlja na krstionici i u spisu vizantijskog cara je isti. Takođe, zemlja srpskog kneza Višeslava pružala se u južnim delovima nekadašnje antičke provincije Dalmacije, a najznačajnije crkveno središte na tom prostoru, između Splita i Drača, bio je Kotor, na čelu čije episkopije se u ovo vreme nalazio sveštenik po imenu Jovan. On se pominje među prisutnima na crkvenom saboru u Carigradu 787. godine - navodi arheolog Marko Aleksić.

Foto: Printskrin, Vikipedija Crtež krstionice kneza Višeslava

Ovu tezu je 2016. potvrdio čak i jedan od osnivača HDZ dr Nikola Jakšić, profesor emeritus Univerzita u Zadru, rekavši da krstionica kneza Višeslava nikada nije bila u Ninu i da je napravljena u Veneciji kao dar za "nekog slovenskog kneza" kome nikada nije isporučena.

- U Veneciji ostaje do Drugog svetskog rata, kada je po sporazumu između Pavelića i Musolinija dospela u Hrvatsku - rekao je Jakšić. - Ne zna se ko je bio Višeslav. Bio je sigurno neki slovenski knez, to stoji u natpisu. Smatram da nije bio Hrvat. U to vreme nije postojao hrvatski velikaš s imenom Višeslav.

Foto: Državni arhiv Hrvatske Musolini je poklonio 1942. krsteionicu kneza Višeslava koja je do tada čuvana u Veneciji, a nikada ranije se nije nalazila na teritoriji Hrvatske

Staru i nekorišćenu krstionicu iz svog manastira su 1853. fratri kapucineri sa ostrva Đudeka poklonili Muzeju Korer u Veneciji. Direktor muzeja Lazari i tadašnji evropski stručnjaci smatrali su da je ona posvećena srpskom knezu Višeslavu. Anonimni ali uticajni vatikanski autor je u štampi tvrdio, bez ikakvih dokaza, da krstionica potiče iz Nina. Zatim je fratar Don Luka Jelić, obrazovan u vatikanskom Zavodu Svetog Jeronima 1911. iskopavao oko župne crkve u Ninu i objavio da je pronašao temelje biskupije u kojoj se nalazila krstionica. Reviziona iskopavanja koja je 1960. izveo hrvatski arheolog Ante Suić raskrinkala su prevaru. Suić je u izveštaju napisao da ne postoje "ni najskromnije indicije" da je tu postojao baptisterijum, štaviše da: "Sam 'baptisterij' iz Nina treba da se briše iz kataloga spomenika naše starohrvatske i bilo koje druge arheologije".

Ignorišu sve naučne dokaze

ISTRAŽIVANjE arheologa Ante Suića koje je, 1960. godine raskrinkalo prevaru fratra Don Luke Jelića o krstionici kneza Višeslava, ignorisani su u hrvatskoj i jugoslovenskoj nauci, kao i stav akademika HAZU Iva Petričolija iz 1984. da je Jelićeva "biskupija" plod mašte.