I MAŠINE RASHLAĐUJEMO: Građevinci oko 11 - u hlad, nadležni apeluju na poslodavce da poštuju smernice za rad na otvorenom dok traju vrućine

Slede dani nimalo prijatni i za zdrave, a kamoli za hronične bolesnike, trudnice, decu, kao i za mnogo onih koji rade na otvorenom, pre svega poljoprivrednike i građevinske radnike.

Ministar Goran Vesić preporučio je juče poslodavcima u građevinarstvu da poslove na otvorenom prilagode uslovima visokih temperatura, naročito od 11 do 16 časova.

Preporuke je dao da bi se rizik po zdravlje zaposlenih na otvorenom sveo na minimum, a u skladu sa Smernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama, koje je pripremila Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad.

Vesić je upozorio da direktna posledica rada na visokim temperaturama mogu biti dehidracija, sunčanica, toplotni osip ili čak toplotni udar.

KAZNE I DO 2.000.000 DINARA

AKO ne obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj sredini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu, Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu je propisana novčana kazna za poslodavca sa svojstvom pravnog lica od 1.500.000 do 2.000.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000, dok je za za preduzetnika propisana kazna od 400.000 do 500.000.