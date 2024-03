OPERACIJA RUTINSKA, A OSTADOH BEZ ŠAKE: Goran Đorđević, o intervenciji zbog koje je sada invalid a prokupačka Bolnica u blokadi

OBRATIO sam se lekarima Bolnice "Dr Aleksa Savić" u Prokuplju, na Odeljenju ortopedije, jer sam imao tzv. masno tkivo, odnosno potkožnu izraslinu na ruci iznad palca. Tadašnji načelnik Ortopedije mi je rekao da je reč o rutinskoj operaciji i da već sutradan mogu da idem kući. Tako, nažalost, nije bilo jer sam na kraju ostao bez šake.

Foto: D. Zečević

Ovako za "Novosti" govori Goran Đorđević (53), nekadašnji građevinski radnik "Mostogradnje", koji je od 2017. godine u invalidskoj penziji zbog, kako tvrdi, greške lekara koja je imala za posledicu amputiranje šake. Zbog toga je tužio i prokupačku bolnicu i lekara. Presuda Višeg suda doneta je u njegovu korist pa je ova zdravstvena ustanova dužna da mu isplati 3,4 miliona dinara sa zateznom kamatom, zbog čega je u blokadi, a Đorđević i dalje potražuje deo novca koji mu je dodeljen presudom na ime odštete, a još nije isplaćen. Tužba protiv lekara je, kako saznajemo, odbačena. Sada zaposleni u Bolnici redovno dobijaju plate, ali se blokada odražava na nabavke neophodnog materijala, pa trpe pacijenti.

Foto: D. Zečević

- Osim što treba da mi isplate ono što je presudio sud, prokupačka Opšta bolnica po istoj presudi treba i da mi do moje 65. godine života uplaćuje mesečnu naknadu od po 22.497 dinara koja bi uz moju penziju iznosila visinu plate koju sam primao do trenutka amputacije dela ruke - kaže Đorđević.

Istovremeno, kako objašnjava, bolnica je dužna da isplati i sudske troškove budući da je sud ustanovio da mu je kao pacijentu šaka odstranjena greškom lekara.

- Bolnica je dužna da mi u celosti isplati iznos od 3,4 miliona dinara, ali su mi samo jednom uplatili dva miliona i sada mi uplaćuju po nekoliko hiljada dinara, kao da smo na pijaci iako je sudska odluka jasna da se sa isplatom počne od 1. jula 2019. godine - dodaje Đorđević.

Foto: D. Zečević

On naglašava da su sudski troškovi regulisani od strane bolnice, a da preostaje uplata dela iznosa koji nisu još uplatili i zaostale uplate nadoknade uz penziju do 65. godine života. Nadoknade, kako tvrdi, još nisu ni počeli da uplaćuju.

- Samo su me zvali nekoliko puta posle donošenja sudske odluke da bi uplaćivali na rate i da me ubede da se poravnamo vansudski, ali ja nisma na to pristao, jer su mi bukvalno pola života skratili. I meni je samo žao što doktor nije odgovorao, jer je on kriv, a ne bolnica - dodaje Đorđević.

SADA ISPAŠTAJU PACIJENTI I DOK Đorđević tvrdi da mu je zbog ove operacije oduzeto pola života, a samim tim i mogućnost da radi i privređuje, u prokupačkoj bolnici nisu zvanično odgovorili na naša pitanja. Nezvanično, nekoliko zaposlenih nam je kazalo da se greške tokom intervencija dešavaju i da operacioni zahvati zavise od mnogo činilaca uključujući i druge pridružene bolesti pacijenta, kao i da se nekada iz sasvim bezazlenih okolnosti dogode komplikacije. - Najteže je što zbog blokade računa ispaštaju pacijenti naše ustanove koja pokriva sve četiri opštine Topličkog okruga. Mi moramo da funkcionišemo i brinemo se o zdravlju pacijenata - kaže nam izvor iz prokupačke bolnice, ugledni lekar. - Nadam se da će se stanje sa blokadom računa rešiti što pre kako bi zaposleni mogli da nesmetano pružaju usluge pacijentima.

Dok ističe da je doktor koji ga je operisao na sudu izjavio da bi ponovo isto postupio, jer smatra da je intervenciju odradio profesionalno, naš sagovornik nastavlja:

- On mi je po dlasku u bolnicu zbog izrasline rekao da je intervencija bezazlena. Odstranio ju je tokom jutra, ali je po podne ruka počela da mi modri i otiče. Ležao sam jedan dan, ali nije bilo boljitka, pa su me sutradan poslali u Niš, ali su me i otuda vratili, rekavši mi da se vratim tamo gde sam imao intervenciju na ruci.

Vratio se Đorđević u Prokuplje, a onda su ga, kako kaže, posle nekoliko dana poslali za Beograd gde su mu u Kliničkom centru u Beogradu lekari amputirali deo šake.

- Da nije bilo doktora u Beogradu, siguran sam da ne bih preživeo. Srećom, brzo su me uputili u Beograd, gde je bilo nekoliko intervencija - dodaje Goran koji je po povratku iz Beograda prikupio dokumentaciju i podneo tužbu protiv prokupačke Bolnice "Dr Aleksa Savić".