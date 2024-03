MOST PREKO IBRA VODIĆE DO MAGLIČA: U projekte podno srednjovekovnog utvrđenja u Ibarskoj klisuri biće uloženo 475 miliona dinara (FOTO)

POSLE četiri godine otkako je nabujali Ibar potpuno srušio jedini i uveliko dotrajali most koji vodi ka srednjovekovnom Magliču u Ibarskoj klisuri nedaleko od Kraljeva, ova tvrđava iz doba Nemanjića bi do kraja 2024. ili prve polovine 2025. trebalo ponovo da postane dostupna i pristupačna velikom broju posetilaca.

To je nedavno potvrdio i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić koji je naglasio da je za izgradnju potpuno novog pešačko-biciklističkog mosta podno tvrđave koji će spojiti obale Ibra, kao i za prateće sadržaje, Ministarstvo izdvojilo 451 milion dinara.

- U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije i očekujem da do kraja juna dobijemo građevinsku dozvolu. Od trenutka kada izvođač bude uveden u posao biće mu potrebno šest meseci da završi most - poručio je ministar Vesić.

Ovaj kapitalni projekat, podsećamo, procenjen je na ukupno 475 miliona dinara, od kojih će država izdvojiti pomenuti 451 milion, a kraljevačka lokalna samouprava dodatnih 24 miliona dinara. Prema rečima gradonačelnika Kraljeva dr Predraga Terzića, osim izgradnje mosta preko Ibra, projekat obuhvata i izgradnju parkinga koji će se nalaziti sa desne strane puta Kraljevo-Raška, platoa i pasarele koja će omogućiti turistima da bezbedno pređu Ibarsku magistralu.

- Nakon završetka ove, izuzetno značajne faze, Grad će se potom potruditi da obezbedi još interesantnih turističkih sadržaja u okviru kompeksa Magliča kako bi svi posetioci mogli da uživaju ne samo u predivnom pogledu sa impozantne tvrđave, već i da vide kako se živelo u Srbiji u srednjem veku - pojašnjava gradonačelnk Terzić.

Iako ne postoje precizni podaci, srednjovekovni Maglič u takozvanoj Dolini vekova, na oštroj okuci Ibra i nadmorskoj visini od 150 metara, u narodu poznat i kao Jerinin grad, mada ga Jerina (odnosno Irina), žena despota Đurđa Brankovića nije ni gradila, sagrađen je sredinom 13. veka nakon pustošenja Tatara koji su protutnjali ovim područjem.



Pretpostavlja se da je kralj Uroš Prvi Nemanjić započeo izgradnju tvrđave kako bi pre svega od novih pljačkaških najezdi zaštitio obližnje manastire Žiču, Studenicu i Sopoćane, a potom ga je u 14. veku dogradio i obnovio arhiepiskop Danilo Drugi, desna ruka kralja Milutina, sagradivši crkvu Svetog Đorđa, a uz nju i veliku kamenu palatu kojom je zamenio prvobitne drvene i skromne vojničke konake.

Kako se težište nemanjićke države pomeralo ka jugu, prema Kosmetu i Makedoniji, Maglič je, međutim, kao utvrđenje u srcu države i daleko od granica, polako gubio strateški položaj. Pretpostavlja se da je bio naseljen srpskom vojskom sve do Kosovske bitke. A, posle pada srpske Despotovine pod tursku vlast, u Maglič se smešta turska posada i on postaje središte vojno-administrativne organizacije ove oblasti nadomak carskog druma Dubrovnik-Carigrad. Gotovo sve do Drugog srpskog ustanka Maglič je bio važno tursko utvrđenje, nepristupačan zbog visokih litica sa tri strane i nikada vojno osvojen, ali ubrzo gubi svoj značaj.

Iako je uvek bio atraktivan turistima kao kulturno-istorijski spomenik, tokom minule četiri godine zbog nepostojanja mosta broj posetilaca Magliča se drastično smanjio. Do tvrđave i danas stižu samo oni najuporniji koje ovdašnji entuzijasti skelom prebacuju sa obale na obalu.

- Zato je ideja da se, posle izgradnje novog mosta, posetiocima na jedinstven način dočara epoha Nemanjića. To podrazumeva da se u podnožju tvrđave napravi i replika srednjovekovnog sela, kao i suvernirnica, info-centar, eventualno i soba sa sadržajima koji su zanimljivi mlađim, modernim generacijama - kaže Igor Tešić iz Turističke organizacije Kraljeva. - Maglič vidimo kao tvrđavu koja će se turistički znatno razvijati i biti centar Doline vekova u kojoj su još srednjovekovne svetinje Žiča i Studenica. Ova tvrđava zaslužuje jedan ovako veliki projekat i da definitivno bude u top pet turističkih preporuka u našoj zemlji. Praktično nijedna đačka ekskurzija u ovom delu Srbije ne bi smela da prođe bez obaveznog obilaska ovdašnjih manastira i Magliča.

Legenda

POREKLO imena tvrđave nije poznato, ali se pretpostavlja da ima veze sa maglom koja se često u kišnim danima širi dolinom Ibra. Tako je nastala i lokalna legenda o topotu konja i zveckanju viteških oklopa koji se, kako su nekada pričali meštani ovog kraja, čuju kada se nad rekom spusti gusta magla.

Restauracija

NA zidinama Magliča, kulturno-istorijskom dobru od izuzetnog značaja, prema projektu i pod nadzorom stručnjaka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, u toku su konzervatorsko-restauratorski radovi, prvi opsežniji za minule četiri decenije.

"Kraljevgrad"

IMPRESIONIRAN srednjovekovnom tvrđavom, Dolinom vekova i klisurom Ibra nakon svog obilaska 2012. godine i naš proslavljeni filmski umetnik Emir Kusturica bio je zainteresovan da učestvuje u projektu izgradnje "Kraljevgrada", posebnog kompleksa, odnosno replike srpskog sela iz srednjeg veka, u blizini Magliča. Od same ideje koju su u to vreme zagovarali i tadašnji gradski, kao i pojedini državni funkcioneri, nije se, međutim, mnogo odmaklo, pa je sve brzo palo u zaborav. Da li i definitivno, pokazaće vreme.

