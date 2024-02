BIĆU PUNOLETAN KAD I MOJE UNUKE: Predrag Bajilo iz Sremskih Karlovaca rođen je 29. februara, pa je zato mlađi od vršnjaka

MADA u krštenici piše da je svet ugledao u porodilištu u Novom Sadu leta Gospodnjeg 1960, poslednjeg dana februara, Predrag Bajilo iz Sremskih Karlovaca napuniće danas tek 16 godina, ali će na rođendanskoj torti ipak duvati u 64 svećice. On je jedan od onih koji se rodio prestupne godine, kada drugi mesec u kalendaru traje 29 dana.

FOTO: Privatna arhiva

Ne smeta ovom vinaru i vinogradaru iz varoši srpske duhovnosti i kulture što je tek godinu "stariji" od unuka bliznakinja Jane i Elene, pa zbijajući šalu na svoj račun, veli da ga veseli što će slaviti punoletstvo sa dve gimnazijalke.

- Ne vidim ništa neobično u tome što sam rođen prestupne godine - kazuje nam Bajilo.

- To mi je više bilo interesantno dok sam bio školarac. Drugari su za svoj rođendan donosili da nas počaste, ko je i koliko mogao, a meni su roditelji uvek 29. februara, svake četvrte godine, pripremali više bombona, da im uzvratim za one godine kada nisam imao rođendan. U kući se uvek poslednjeg dana februara, bez obzira na to da li je prestupna ili ne, pravio rođendanski kolač. A za pravi rođendan uvek je bilo svečanije i dobijao sam bolje poklone da se nadoknade prethodne tri godine.

Najsrećniji kad je sa unučadima, Foto Privatna arhiva

Od starijeg sina ovaj "šesnaestogodišnjak", ako računa po rođendanima, ima 26 godina manje, a od mlađeg 28.

- Često mi deca vele: "Ti si mlađi" - kazuje nam naš sagovornik.

- Ne ljutim se zbog toga, jer sam uprkos datumu rođenja, zašao u sedmu deceniju. Jedini sam u našoj famili rođen tog datuma, a u Sremskim Karlovcima, mislim da ima još dvoje-troje njih.

Foto Privatna arhiva

Iako je za rođene prestupnog dana prestupne godine uvreženo mišljenje da su posebni i da im se često dešavaju čudne stvari, Bajilo u svom datumu rođenja ne vidi ništa neobično.

- Sve mi je teklo u nekom redu i skladno. Nije da nisam nailazio na prepreke i probleme, ali se rešenje uvek, nekako pojavljivalo. Bilo je slučajeva da se sve, ni sam ne znam kako reši za dan, a da li je to zbog datuma rođenja ili sticajem okolnosti, ne znam. Vodim se svojom parolom: "Čuva Bog Bajila svog". Što sam stariji, sve manje pridajem značaj rođendanu, ali ćemo ga obeležiti u krugu porodice.

Foto Privatna arhiva

Te 1960. njih četvoro ispisnika

TE prestupne 1960. godine, 29. februara, u novosadskom porodilištu rođene su četiri bebe.

- Na svet su došli jedna devojčica i tri dečaka, među kojima sam i ja - kaže Bajilo. - Tada je to zabeleženo u listu "Dnevnik", koji su moji roditelji sačuvali, i danas imam taj članak u porodičnom albumu.