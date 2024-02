JOŠ STREPI DA ĆE JOJ UZETI STAN: Starici iz Prijepolja prete izvršiteljima zbog duga

POSLE teksta o teškoj situaciji u kojoj se našla baka Radmila, objavljenog u "Večernjim novostima", javio nam se čovek koji sa dvojicom prijatelja hoće da joj pomogne i uplati novac. Odmah sam otišla u Centar za socijalni rad (CSR) da vidim kolika je glavnica duga i može li da joj se otpiše kamata, pa da nekako uz pomoć dobrih ljudi sakupimo novac i platimo taj osnovni dug. Nije bilo direktorke, primila me je žena koja vodi bakin slučaj i rekla mi da kamata ne može da se otpisuje i nije čak htela da mi kaže kolika je glavnica.

Foto: Privatna arhiva

Ovo je za naš list kazala Milena Nestorović, bliska rođaka starice Radmile Moračanin (84), iz Prijepolja, kojoj je krajem decembra stigao sudski nalog da mora da vrati gotovo 930.000 dinara sa kamatama, jer je kao staratelj dve godine primala invalidninu za teško bolesnog sina (oko 20.000 mesečno), za koju su joj sada rekli da na nju nije imala pravo. Ako ne plati, prete da će joj na vrata zakucati izvršitelj.

- Baka to nikako ne može da vrati od 25.000 dinara penzije i plaši se da će izvršitelji da je izbace i uzmu joj garsonjeru od 26 kvadrata gde živi u prijepoljskom naselju Vinicka. Mnogima se otpisuju kamate od dugova za struju ili grejanje, a sada niko neće da bar na taj način pomogne staroj Radmili - kaže Nestorovićeva.

Dodaje i da je bakin sin teško bolestan i da je 2015. zapalio kuću u kojoj je živeo. Tada je prebačen u dom u Kragujevcu.

- Radmilu su, posle tog strašnog događaja zvali iz Opštine, rekli joj da priloži imovinsko stanje i još neka dokumenta i da će primati invalidninu za sina, čiji je bila staratelj. To joj je isplaćivano od 2015. do 2017, kada joj je Centar oduzeo starateljstvo. Pitala sam tu radnicu u Centru, zašto su joj dali invalidninu, ako nije imala prava na nju. Nije mi odgovorila. Kaže baka je trebalo da sama prijavi da sin nije sa njom, a celo Prijepolje je znalo priču o njemu - naglašava Nestorovićeva.

Pita i zašto Radmili nisu ukinuli invalidninu posle dva-tri meseca, pa da ima manje da vrati, nego su pustili da to tako ide dve godine?

- Da joj je sin preminuo, pa da je nastavila da je prima, bilo bi to stvarno nezakonito. Ali, on je živ, ona mu je tada bila staratelj i od tog novca mu je kupovala sve što mu treba i slala u Dom. Ova radnica Centra mi sada kaže da invalidnina leže na Miloradov račun u domu. Pa, ako on tamo ima sve i leže mu ta invalidnina i još i penzija, zašto onda zove majku i moli je da mu pošalje 2.000 dinara za cigare?

Otvoren račun za pomoć MILENA Nestorović kaže da je otvorila račun na Radmilino ime, da bi se sakupljao novac i namirio dug, koji joj Centar potražuje. Broj računa je 205-9001032078388-82.

- Obavestili bismo javnost kada se sakupi dovoljno. Sve bi bilo transparentno, a uplatnicu bismo dostavili svim donatorima, da ne bude sumnje u zloupotrebe - kaže Milena. - Obavestili bismo javnost kada se sakupi dovoljno. Sve bi bilo transparentno, a uplatnicu bismo dostavili svim donatorima, da ne bude sumnje u zloupotrebe - kaže Milena.