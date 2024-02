UB, SRPSKI HOLIVUD: Varošica u Tamnavi na velika vrata ušla u sedmu umetnost i koristi je za razvoj ovog kraja (FOTO)

KAMERA? Ide! Ton? Ide! Klapa! - ko zna koliko puta se, poslednjih nekoliko godina, začulo u Ubu i Tamnavi! Brojne serije i filmovi snimljeni su upravo u Ubu, zbog čega je, osim u ukrštenim rečima, kao varošica sa dva slova i rodno mesto slavnih fudbalera postao poznat i po nadimku - srpski Holivud! U Ubu je nikao pravi filmski grad...

Foto N. Jovanović

Za kratko vreme u Ubu i okolini snimljene su TV serije i filmovi - "Kamiondžije", "Branilac", "Oluja", "Južni vetar", "Trag divljači"... Takođe, kratkometražni film "Još jedan dan", sa Mirom Banjac u glavnoj ulozi. Na proleće se očekuje početak snimanja još nekih projekata.

- Sve je počelo tokom razgovora sa poznatim glumcem Nenadom Jezdićem o tome da je za snimanje TV serije "Kamiondžije" potrebna opština spremna na saradnju sa producentima i organizatorima tog projekta - kaže predsednik Opštine Ub Darko Glišić.

- Bilo je važno da lokalna administracija reaguje efikasno na zahteve organizatora, da na primer brzo izda odobrenje da ulica bude zatvorena za saobraćaj, zbog snimanja scena, ili da im pomogne u izboru lokacija. Ubrzo smo postigli saradnju, Ub im je bio na usluzi da snime sve što žele. Sa velikim nestrpljenjem Ub je očekivao Nenada Jezdića i Tihomira Stanića, koji će kao Baja i Žića da zamene Paju i Jareta, iz prve verzije "Kamiondžija".

Brzo po početku snimanja, Ubljani su se srodili sa glumcima i članovima ekipe, svakodnevno su se družili, prilježno su pratili kako teku snimanja na setovima. Mnogi su, kao statisti, dobili priliku da se oprobaju u glumačkom umeću.

- Pokazali smo, na najbolji način, da smo dobri domaćini filmskim ekipama, na Ubu su im sva vrata otvorena, mogu da se osećaju kao u svojoj kući - kaže Glišić.

- Taj dobar glas brzo se pročuo, pa su ovde snimljene serije "Branilac", te "Oluja", delovi "Južnog vetra"... Samo tokom jedne godine, u Ubu je snimljeno šest filmova i serija.

Siguran sam da Ub nudi najbolje usluge poslenicima sedme umetnosti i omogućava jeftinija filmska ostvarenja. Ne krijemo da nam je veoma stalo da Ub postane centar filmske industrije Srbije!

U neposrednoj blizini centra Uba, kod Sportsko-rekreativnog centra "Školarac", jedna producentska kuća iz Srbije izgradila je Filmski grad. Za potrebe snimanja budućih serija i filmova, osmišljen je pravi srednjovekovni grad. Još jedan filmski grad, najavljeno je, biće izgrađen i u obližnjim Banjanima, zbog jedinstvenog ambijenta koji ovo selo pruža.

Ub se pokazao kao veoma atraktivan za većinu produkcijskih kuća, koje su ovde snimile izuzetno uspešne i gledane serije - kaže Nemanja Jovanović, v. d. direktora Ustanove kulture, menadžer lokacije i domaćin filmskim ekipama ispred Opštine Ub. - Snimljene su, između ostalog, tri sezone "Kamiondžija", dva ciklusa serije "Branilac", veći deo "Oluje"... Serije i filmovi snimani su kako u samom gradu, tako i u okolnim selima, zavisno od vremena odvijanja radnje. Po okolnim selima, širom Tamnave, snimano je zbog autentičnih kuća iz prošlog veka. Tako je, praktično, svaki deo naše opštine ovekovečen na filmskoj traci. Počelo je i snimanje serije "Sumpor", u kojoj je opština Ub dala tehničku podršku.

Jovanović ističe da je u planu snimanje serija i filmova u Ubu i okolini i narednih godina, bez prekida. Filmski grad i snimanje serija i filmova, kaže, odlična su promocija Uba, te atrakcija za brojne turiste koji već pohode centar plodne Tamnave.

- Uspeli smo da mnogi gosti provode vikende u Ubu, trudili smo se da odabirom različitih lokacija za kadrove u filmovima i serijama otkrijemo i pokažemo nešto novo, predstavimo naš kraj u što boljem svetlu - kaže Jovanović.

- To što nemamo planinu, ili banju, ne znači da me možemo da budemo atraktivni.

Razvijamo se kao turistički centar, zahvaljujući između ostalog i filmskoj industriji, a pre svega "Kamiondžijama", jer brojne scene u seriji, gde se vide prirodne i druge lepote Uba su autentične i predstavljaju neprocenjivu reklamu.

Zahvaljujući auto-putu "Miloš Veliki" Ub se sasvim približio Beogradu, pa ga sve više pohode brojne filmske ekipe, ali i turisti. Dva moderna hotela su stalno puna, te Ubljani planiraju da grade još jedan. Ne čudi, vele, ako u dogledno vreme u Ub dođu i strane filmske ekipe.

- Filmski grad je još jedan sadržaj koji nas stavlja u red naprednih opština, koje su sve zanimljivije i drugačije za ljude koji žele da investiraju - kaže prvi čovek Uba Darko Glišić.

- Sa ljudima koji su napravili Filmski grad intenzivno pregovaramo, da im omogućimo dodatno zemljište, kako bi izgradili i filmski studio. Na taj način ovde bismo imali aktivnosti preko cele godine, u njemu bismo snimali serije i reklame, što bi dodatno uposlilo određen broj ljudi iz Uba i okoline, animiralo mlade da se pojavljuju u tim projektima, iskažu svoj talenat. Ubljani se već pojavljuju u mnogim serijama, po čemu smo postali vrlo prepoznatljivi. Svakako, prija kada svoje sugrađane i svoj grad vidite na malim i velikim ekranima.

Pojaviće se najbolji glumci

- KADA budu počela snimanja u filmskom gradu, u njima će se pojavljivati naši najpoznatiji, najbolji glumci - kaže Darko Glišić.

- Njih će moći tada da vide i posetioci i turisti, što će biti još jedna atrakcija koju će Ub da pruža. Nema sumnje da će Filmski grad dovesti brojne turiste, biće puni hoteli, restorani, kafići, to će se znatno osetiti i u budžetu opštine. Sem toga, filmski grad i sve prateće delatnosti oko njega zaposliće do stotinu novih radnika. Sa privatnim investitorima već pregovaramo o početku gradnje novog hotela. Protekle godine u Ubu je bilo rekordnih 14.000 posetilaca, što je impozantan uspeh, s obzirom na to da je ne tako davno broj prenoćišta bio - jednocifren.