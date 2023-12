NAJVEĆI JE NA SVETU: Šest godina jedinstvenog muzeja skulpture Terra u Kikindi, 1.200 dela nastalo tokom 42 godine (FOTO/VIDEO)

U Kikindi se, na dve lokacije, nalazi najveća kolekcija savremene terakote na svetu.

Foto: R. Šegrt

Tu zbirku čini nešto više od 1.200 skulptura koje su nastale tokom 42 godine trajanja internacionalnog vajarskog simpozijuma Terra. Reprezentativni deo, od 308 skultpura, izložen je u Muzeju Terra, koji je pre šest godina otvoren u manježu nekadašnje kasarne, a ostatak je pod vedrim nebom, pored istoimenog ateljea, na prostoru nekadašnjeg pogona stare ciglane. Ove dve lokacije, na dva suprotna kraja grada, deo su Centra za likovnu i primenjenu umetnost Terra, koji u centru grada ima i istoimenu galeriju.

Ovih dana Terra obeležava šestu godišnjicu rada muzeja, koji je do sada posetilo oko 5.000 ljudi.

Foto: R. Šegrt Muzej Terra

- Muzej je hram skulpture koji je i nacionalno i internacionalno značajan. Čvrste temelje ove institucije postavio je vajar i profesor Slobodan Kojić, a na nama je da nastavimo dalje tim putem. Muzej je prezentacija 42 godine postojanja simpozijuma i ovaj prostor direktno komunicira sa bilo kojim konzumentom kulture bez obzira na to da li dolazi iz naše zemlje ili inostranstva. U muzeju su izabrane skulpture nastale od početka simpozijuma, od 1982. do 2016. jer je muzej otvoren godinu dana kasnije. Broj posetilaca raste iz godine u godinu za 20 do 30 odsto - kaže Aleksandar Lipovan, direktor Centra za likovnu i primenjenu umetnost Terra.

Foto: R. Šegrt Skulpture u muzeju "Terra"

Pored stalne postavke skulptura, u muzeju se nalazi i salon, u kojem se godišnje priredi šest do osam izložbi. Verovatno bi ih bilo i više da objekat ima grejanje, ali zbog toga izložbena sezona traje samo tokom proleća i leta. Ustanova je ove godine priredila 22 izložbe.

- U maju imamo studentski program u kojem učestvuju univerziteti iz regiona. Poslednjih godina razvijamo uspešnu saradnju sa univerzitetima iz Cetinja, Rijeke, Osijeka, Tirane, Temišvara, Beograda i Novog Sada. Tako zapadni Balkan povezujemo kao jedinstveni kulturni prostor - nabraja Lipovan.

Foto: R. Šegrt Muzej otvoren pre šest godina

Pored muzeja uskoro će biti otvorena i suvenirnica sa kafeom. Objekat je nastao renoviranjem nekadašnje akumulatorske stanice, kaže Lipovan.

Tajne gline

- ZADOVOLjNI smo što je muzej otvoren, jer smo ga čekali 35 godina. Drago mi je da ovako impozantno izgleda. Raduje me da se Terra širi i u zemlji i u inostranstvu - navodi vajar Milan Ramaji, koji je radeći u ateljeu stekao penziju, otkrivajući mlađima i vajarima iz inostranstva tajne kikindske gline. Simpozijum skulpture u glini se održava svake godine u julu.