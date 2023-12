TESTIRALI LEK ZA RANE U SVEMIRU: Teodora i Stefan testirali dejstvo svog leka za rane u slučaju kad je telo u bestežinskom stanju

MLADI Teodora Vićentić i Stefan Ilić, istraživači-saradnici Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Centra za mikroelektronske tehnologije, prvi su Srbi koji su učestvovali na paraboličkom letu Evropske svemirske agencije i u bestežinskom stanju radili na svom eksperimentu.

Foto Novespace

Oni su ispitivali svojstva hidrogela, kao obloge za zarastanje rana koja bi se primenjivala na povrede tokom boravka u svemiru. Prvi rezultati su pozitivni, a konačni će biti poznati za nekoliko meseci. Teodora i Stefan su po povratku iz "svemira" posetili našu redakciju i našim čitaocima otkrili detalje svog putovanja i eksperimenta.

Foto Novespace GOSTI Stefan Ilić i Teodora Vićentić u sredu posetili "Večernje novosti"

U razgovoru za "Novosti", objašnjavaju da se u paraboličkim letovima simulira bestežinsko stanje kako se neki eksperiment ne bi prvi put izvodio u kosmosu, budući da je to mnogo skupo i zahtevno. Početna "stanica" im je bila u Bordou, a organizator leta je Agencija "Novespejs".

- Preko projekata sarađujemo sa Centrom za svemirsko inženjerstvo i tehnologiju Univerziteta u Briselu. Oni razvijaju neke eksperimente, koje žele da ispituju u bestežinskom stanju. Hteli su da nas uključe u tim za parabolički let još prošle godine, ali nije bilo moguće. Ove godine smo bili deo ekipe - kaže Stefan.

OBAVLjENO 11 EKSPERIMENATA OSIM naših, učestvovali su mladi naučnici iz Švajcarske, SAD, Slovenije, Velike Britanije... Svih 11 eksperimenata su vezani za primenu u svemiru. Tako su psiholozi uz pomoć VR naočara ispitivali da li se na isti način procenjuje udaljenost objekata na zemlji ili u bestežinskom stanju. Stomatolozi iz Ljubljane su radili popravku zuba, imali su maketu glave i vilice u zatvorenoj komori. Kroz otvor ubacuju ruke, ali ne smeju da koriste kiseline, vodu. Amerikanci su merili zakrivljenje kičme u bestežinskom stanju, jer se kosmonauti po povratku žale na bolove u kičmi.

Navodi i da su pre poletanja morali su da obave EKG pregled i analizu krvi, jer na telo deluje praktično dvostruko Zemljino ubrzanje (2g). To je veliki pritisak na sve organe, krvne sudove i samo srce. Pre leta su primili i lek protiv mučnine.

- Eksperimentom se ispituju mehaničke osobine i biokompatibilnost hidrogelova, mreža hidrofilnih polimera, za moguću primenu kao obloga na ranama, a koje pomažu zarastanje. Tokom ovog leta, uzorci hidrogelova sa utisnutim fibroblastima, ćelijama koje igraju ključnu ulogu u zarastanju rana, bile su podvrgnute zateznom naprezanju u uslovima bestežinskog stanja i ispitivao se njihov odgovor na primenjenu silu istezanja. Rezultati bi trebalo da pomognu u razvoju nove klase kompozitnih materijala sa poboljšanim svojstvima za previjanje rana u svemiru - objašnjava Teodora.

Mladi naučnici kažu da se let sastoji iz parabola zbog čega je i dobio ime. Avion leti normalno, onda krene u parabolu i uzleće na gore. U trenutku kad letelica ubrzava na telo deluje 2g ubrzanje u trajanju od 20 sekundi. Potom avion ulazi u vrh parabole i telo je u bestežinskom stanju.

Foto Novespace Oznake

- Imate osećaj da propadate, lebdite, i to traje 22 sekunde - pričaju naši sagovornici. - Pokušali su da nam objasne da je kao rolerkoster, ali ni najmanje ne liči. Osetite kao da svaka tačka vašeg tela odjednom napusti svoju poziciju i vi samo tako postojite u vazduhu. Bestežinsko stanje se smenjuje kao sinusoide, od 2g do 0g i sve tako. Ukupno ima 30 parabola, odnosno 60 puta se menja sila koja deluje na telo, što u jednom trenutku postaje stresno za organizam.

Novespace Stefan pre ulaska na let

Teodora i Stefan leteli su prema Engleskoj, iznad okeana, a u avionu su bili od devet do 13 časova. U letelici je zadnji deo sa normalnim sedištima, dok je ostali obložen strunjačama i ne vide se prozori. Piloti moraju biti astronauti koji su već leteli u kosmos.

NEĆE U INOSTRANSTVO Teodora i Stefan su imali više poziva da rade kao istraživači u iniostranstvu na prestižnim stranim univerzitetima. - Odbili smo te ponude. Nama je u Srbiji dobro, imamo sve što nam je potrebno za naučni rad. Ovde su nam i porodica, i prijatelji. Bilo gde da odete osećate se kao stranac. U našoj zemlji nam je najbolje- složni su oni

- Tokom leta smo radili eksprement - pričaju. - Kada avion dođe na lokaciju gde će leteti, mi dođemo do našeg radnog okruženja. Sve je fiksirano da ne bi odletelo. To su metalne kutije zatvorene sa svih strana u kojima je eksperiment. Povezane su sa računarom preko kog smo kontrolisali šta se dešava unutra. Kada deluje 2g ubrzanje, nabolje je da ležite i pogled fiksirate u jednu tačku. Jer, ako pomerite, vaše oči vide da ste pomerili glavu za, recimo 20 stepeni, a centar za ravnotežu koji se nalazi u uhu oseća da letite pod uglom od 47 stepeni. Tada dolazi do potpune konfuzije i počinje mučnina. Džojstici koji plutaju oko nas su povezani na kompjuter i mi tako kontrolišemo šta se dešava sa eksperimentom.

Novespace Bestežinsko stanje tokom leta

Teodora je bila zadužena za materijal, a Stefan za elektroniku. Ekspriment je izuzetno složen, uzorci se pripremaju pred let i konstantno su na temperaturi od 36 stepeni da ćelije ne bi uginule. To se mora pratiti tokom celog leta.

Parabolički letovi se organizuju od 1989. Agencija "Novespejs" pokriva sve troškove, u avionu su sve vreme prisutni obezbeđenje i lekar. Leti se na visini od 11 do 12 kilometara u delu gde nema putničkih aviona.

