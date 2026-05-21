LIMUN KOLAČ SA JAGODAMA: Miris leta u svakom zalogaju

Sočan, mirisan i osvežavajuć – limun kolač sa jagodama idealan je izbor za prolećne i letnje dane. Kombinacija kiselkastog limuna i slatkih jagoda daje savršen ukus koji osvaja već na prvi zalogaj. Lako se priprema, a još brže nestaje sa stola!

Sastojci

420 gr pšeničnog brašna

250 ml šećera

4 ravne kašičice praška za pecivo

prstohvat soli

250 ml ulja

4 jaja

16 gr vanilin šećera

250 ml grčkog jogurta

2 limuna (rendana kora i sok)

oko 10 jagoda

Priprema:

U jednoj posudi pomešajte sve suve sastojke, a u drugoj mokre. Zatim lagano sjedinite smesu mešajući žicom samo dok se sastojci ne povežu.

Pleh obložite papirom za pečenje i sipajte pripremljeno testo. Jagode operite, osušite, presecite na pola i blago utisnute u testo.

Kolač pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 40 minuta, dok ne dobije zlatnu boju i dok čačkalica ne izađe suva.

Po želji, nakon pečenja kolač prelijte limunovom glazurom ili pospite šećerom u prahu.

Prijatno!