Torte i kolači

LIMUN KOLAČ SA JAGODAMA: Miris leta u svakom zalogaju

Milena Tomasevic

21. 05. 2026. u 07:00

Sočan, mirisan i osvežavajuć – limun kolač sa jagodama idealan je izbor za prolećne i letnje dane. Kombinacija kiselkastog limuna i slatkih jagoda daje savršen ukus koji osvaja već na prvi zalogaj. Lako se priprema, a još brže nestaje sa stola!

ЛИМУН КОЛАЧ СА ЈАГОДАМА: Мирис лета у сваком залогају

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 420 gr pšeničnog brašna
  • 250 ml šećera
  • 4 ravne kašičice praška za pecivo
  • prstohvat soli
  • 250 ml ulja
  • 4 jaja
  • 16 gr vanilin šećera
  • 250 ml grčkog jogurta
  • 2 limuna (rendana kora i sok)
  • oko 10 jagoda

Priprema:

U jednoj posudi pomešajte sve suve sastojke, a u drugoj mokre. Zatim lagano sjedinite smesu mešajući žicom samo dok se sastojci ne povežu.

Pleh obložite papirom za pečenje i sipajte pripremljeno testo. Jagode operite, osušite, presecite na pola i blago utisnute u testo.

Kolač pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 40 minuta, dok ne dobije zlatnu boju i dok čačkalica ne izađe suva.

Po želji, nakon pečenja kolač prelijte limunovom glazurom ili pospite šećerom u prahu.

Prijatno! 

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Ovo su se upravo dogovorili Vladimir Putin i Si Đinping posle otvorene pretnje napada na teritoriju Rusije

