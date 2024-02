TOLIKO JE ZDRAVA, A NIKAD NE BISTE PRIMETILI DA JE BEZ MESA: Brza čorbica na turski način (VIDEO)

TOPLA čorbica koja se pravi za 15 minuta je savršen obrok kada nemate ništa kuvano kod kuće.

Foto Printscreen/youtube

Potrebno:

* leblebija



Priprema:

* 1 veća glavica crnog luka* 1 ljuta papričica* malo grčkog jogurta* 200 ml paradajz soka* voda* ulje* začini (beli luk i svež đumbir, so, biber, kumin, kurkuma, crvena začinska paprika)

Na malo ulja prodinstati sitno seckan crni luk. Dodati ljutu papričicu, a potom dodati rendan đumbir i beli luk. Dodati i začine i paradajz sok. Zatim u blender staviti vodu, kiselu pavlaku ili grčki jogurt i prethodno potopljenu leblebiju. Sve samleti pa tu vodu dodati u čorbu. Dodati i 1 šolju cele leblebije koju ste prethodno natapali u vodi i oprali.

Sve to kuvati oko 15 minuta. Iseckati i svež peršun, staviti na vrh i to je to.

(Stil)