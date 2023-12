STVORENA ZA PRAZNIČNU ATMOSFERU: Svečana bela čorba

JEDNOSTAVNA domaća čorba je uvek dobar izbor!

Foto: Shutterstock

Potrebno:

* pileće mleveno meso, 500 g



Priprema:

* luk, 2 glavice* šargarepa, 2* ulje, 2 kašike* jaja, 4* pirinač, 2 kašike* brašno, 2 kašike* pavlaka, 3 kašike* so, 2 kašičice* biber, 1/2 kašičice

- Očistite, operite i narendajte šargarepu i crni luk. U šerpu stavite narendano povrće, oko 2,5 litre vode, ulje, so i stavite da se kuva. Posebno napravite smesu za kuglice od mesa. U dublju posudu stavite mleveno meso, dva jajeta, pirinač, brašno, so, biber, pa sve dobro promešajte da se smesa izjednači. Kad se šargarepa i luk skuvaju, dodajte malo vode ako je ukuvala, pa pravite od mesa male kuglice i ubacite ih u šerpu sa povrćem. Nastavite da kuvate supu na tihoj vatri kako se kuglice ne bi raspale. Kad su mesne kuglice kuvane, umutite dva jajeta sa pavlakom i dodajte u supu, pa pažljivo promešajte da se kuglice na raspadnu. Kuvajte čorbu još par minuta, dodajte so i biber po ukusu i toplo poslužite.

(Žena, Super recepti)