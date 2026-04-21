Ručak dana

PILETINA SA BRUSNICOM I POMORANDŽOM: Savršen spoj slatkog i kiselkastog ukusa

Milena Tomasevic

21. 04. 2026. u 08:00 >> 06:36

Ovo jednostavno, a izuzetno ukusno jelo idealno je kako za svakodnevni ručak, tako i za svečane prilike. Uz minimalno truda, dobijate obrok koji izgleda i ima ukus kao iz restorana.

ПИЛЕТИНА СА БРУСНИЦОМ И ПОМОРАНЏОМ: Савршен спој слатког и киселкастог укуса

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 4 pileća filea (oko 600 gr)
  • 200 gr svežih brusnica
  • 200 ml soka od pomorandže
  • 2 kašike meda
  • 2 čena belog luka, sitno iseckana
  • 1 kašičica svežeg timijana (ili 1/2 kašičice sušenog)
  • so i biber po ukusu
  • 1 kašika maslinovog ulja

Priprema
Posolite i pobiberite pileće filee po ukusu. U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Stavite piletinu u tiganj i pecite 5–7 minuta sa svake strane, dok ne dobije zlatnu boju i ne bude potpuno pečena. Izvadite i ostavite sa strane.
U isti tiganj dodajte beli luk i kratko propržite (oko 1 minut). Zatim dodajte brusnice, sok od pomorandže, med i timijan. Kuvajte na srednjoj vatri 5–10 minuta, dok brusnice ne popucaju i sos se zgusne. Vratite piletinu u tiganj i lagano krčkajte 2–3 minuta, da se meso lepo obloži sosom.
Poslužite toplo, preliveno sosom. Po želji ukrasite svežim timijanom. Odlično ide uz beli pirinač ili pire krompir. Možete dodati i malo prženih oraha za dodatnu hrskavost.

Uživajte!

