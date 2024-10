STROMBOLI - ITALIJANSKI SPECIJALITET: Rolovana pica ukusnija od obične

Kada klasična pica dosadi, ovo je odlična zamena.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

Za testo:

320 ml tople vode

7 g suvog kvasca

1 kašika šećera

2 kašike maslinovog ulja

¾ kašičice soli

450 g glatkog brašna

Za punjenje:

50 g rastopljenog putera

2 čena belog luka

2 kaščice sveže naseckanog peršuna

250 g šunke po izboru

250 g salame po izboru

250 g sira

250 g narendane mocarele

1 jaje

1 kašika vode

Pasiran paradajz, masline

Priprema:

U većoj posudi pomešajte toplu vodu s kvascem i šećerom. Ostavite 5 minuta kako bi se kvasac aktivirao. Dodajte maslinovo ulje, so i brašno. Rukama umesite testo. Prebacite na pobrašnjenu podlogu i mesite rukama 5 minuta. Testo treba da bude mekano i elastično. Prebacite ga u nauljenu posudu, par puta ga okrenite kako bi se nauljilo sa svih strana, prekrijte plastičnom folijom i ostavite na toplom 60 do 90 minuta da naraste. Podelite na dva dela i razvaljajte oklagijom 2 pravougaonika 24 x 40 cm. Salamu, šunku i sir ravnomerno podelite za dva rolata. Pomešajte rastopljeni puter s iseckanim belim lukom i premažite testo. Pospite naseckanim peršunom. Složite šunku u dva reda po sredini testa, ostavljajući oko 5 cm razmaka između šunke i ivica testa. Na šunku složite salamu i sir, te ponavljajte postupak dok ne potrošite namirnice. Jaja umutite s vodom, pa premažite ivice testa. Urolajte ga po dužini, a ivice dobro stisnite prstima i podvijte. Štrudle prebacite na pleh obložen pek papirom i premažite jajetom. Nožem napravite 3 do 4 dijagonalna reza odozgo. Premažite ih puterom i pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko pola sata. (trpeza)

