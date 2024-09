RECEPT ZA BUNDEVARU: Neverovatno je sočna, a sprema se jako lako

Bundevara je mnogima na našim prostorima jedna od omiljenih pita.

Foto Shutterstock

Sastojci:

bundeva - kilogram

šećer - oko 15 kašika

tanke kore - pola kilograma

voda - 100 ml

ulje - 100 ml

šećer u prahu

Priprema:

Prvo izrendajte bundevu i dodajte šećer, a onda dobro promešajte. Nakon toga ostavite da odstoji između 10 i 15 minuta. Ukoliko želite da bundeva bude sočna, nemojte da je procedite kada pusti sok. Zagrejte rernu na 220 stepeni, a pleh namažite uljem ili koristite pek-papir. Neophodno je i da kore podelite na četiri dela, kako biste imali četiri rolata.

Nakon toga prvu koru premažite uljem. Onda stavite drugu koru i isprskajte je malo vodom, a onda treću. Nju isprskajte i vodom i uljem. Na poslednju, četvrtu koru, stavite jednu četvrtinu smese sa bundevom. Stavite i malo soka koji je bundeva pustila.

Posle urolajte i napravite rolat. To sve ponovite sa svim ostalim korama, a onda stavite u pleh. Pre nego što ćete kore staviti u rernu, premažite svaki rolat uljem i vodom. Prvo pecite nekih 5-10 minuta na 200 stepeni, a potom sve dok ne porumene na 180 stepeni. Kada završite ostavite da se malo ohladi, a onda pospite šećer u prahu na gornju stranu i to je to.

(glossy)

