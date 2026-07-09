ANKETE ZAPALILE FRANCUSKU: Marin Le Pen na korak do pobede na predsedničkim izborima

LIDERKA krajnje desnice Marin Le Pen bi mogla da pobedi na predsedničkim izborima u Francuskoj sledeće godine, uprkos tome što je apelacioni sud ove nedelje potvrdio presudu krivice za proneveru sredstava EU, pokazuju dve ankete javnog mnjenja.

foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia

Mnogo toga se može dogoditi do prvog kruga izbora 18. aprila sledeće godine, a anketari naglašavaju da ovo nije prognoza, već snimak trenutnih namera glasača.

Ali obe ankete, one koje su sproveli anketari Ifop za LCI i Le Figaro, i Toluna Harris Interactive za M6 i RTL, pokazuju da Le Pen vodi u prvom krugu i da će biti izabrana u drugom krugu 2. maja, kao i većina anketa javnog mnjenja pre presude.

Ankete su sprovedene nakon što je 57-godišnja veteranka krajnje desnice objavila da će se kandidovati na izborima , nakon presude apelacionog suda kojom je proglašena krivom za zloupotrebu novca EU za isplatu stranačkog osoblja, ali je smanjena zabrana izbora, što joj je omogućilo da se kandiduje.

Za prvi krug, Ifop vidi liderku antiimigracionog, evroskeptičnog Nacionalnog skupa u vođstvu sa 36%, što je poboljšanje u odnosu na rejting od 32-34% u prethodnim istraživanjima istog istraživača tokom proteklih meseci. Nijedan od njenih protivnika ne bi imao više od 19% u najboljem slučaju. Druga anketa pokazuje slične rezultate.

U drugom krugu, u kojem se suočavaju dva vodeća kandidata iz prvog kruga, oba anketara predviđaju pobedu Le Penove. To je tesna pobeda nad bivšim premijerom Eduarom Filipom, kandidatom desnog centra, sa 49% u anketi Haris Interaktiva, što je unutar margine greške.

Oba istraživača predviđaju da će Gabrijel Atal, takođe bivši premijer predsednika Emanuela Makrona, imati 45%, dok bi, ako bi se protiv Le Pen borio Žan-Lik Melanšon sa krajnje levice , izgubio sa ogromnom razlikom, sa tek oko trećinom glasova.

Reagujući na ankete, lider Socijalističke partije Olivije For rekao je da je Le Pen „impresivna kandidatkinja“. Socijalisti, i mnoge druge stranke, kažu da je bilo sramotno što se Le Pen kandidovala uprkos osudi. Ona se žalila na presudu, a najviši sud, Kasacioni sud, rekao je da je cilj bio da donese konačnu presudu pre izbora.

Le Pen je u sredu dočekana ovacijama i zvižducima kada je pokrenula svoju predsedničku kampanju. Dok se rukovala na uličnoj pijaci La Fleš u dolini Loare, u zapadnoj Francuskoj, neki su uzvikivali „Vrati novac!“ i „Idi u zatvor!“, dok su drugi skandirali „Marince, predsedniče!“ – znak tenzija koje bi mogle da predstoje.

Još jedna anketa, koju su u sredu objavili istraživači Elabe za BFM TV, ukazala je na neke od izazova sa kojima se suočava Le Pen. Sedam od 10 birača ne slaže se sa njenim izjavama da je nevina. I dok velika većina birača Republikanske stranke podržava njenu odluku da se kandiduje na izborima, i dalje postoji 32% birača Republikanske stranke koji se ne slaže.

(Rojters)

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