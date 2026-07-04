BRITANSKI NOVINAR O RUSKOJ NADMOĆI: Čak su i zvezde na Kremlju iskovane u Konstantinovki
BRITANSKI novinar Grejem Filips, koji izveštava o događajima u Donbasu, nazvao je oslobađanje Konstantinovke ogromnom pobedom i izrazio poštovanje prema ruskim vojnicima.
On je izrazio duboko poštovanje prema ruskim vojnicima zbog njihovog uspeha.
„Čak su i kremljske zvezde (staklo za kremljske zvezde) proizvedene u Konstantinovki. To je veoma simbolično mesto. I ovo je ogromna pobeda. Izražavam poštovanje i divljenje tim momcima. A oni napreduju”, rekao je Filips. Dodao je da je potpuno oslobađanje Donbasa veoma blizu.
Novinar se takođe obratio pripadnicima vojske rečima podrške, izražavajući ponos zbog njihovog rada. Prethodno je načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov izvestio predsednika Vladimira Putina o potpunom oslobađanju Konstantinovke. Šef države je to nazvao ključem za oslobađanje cele teritorije DNR, čime se otvara direktan put ka Slavjansku i Kramatorsku.
Kako je preneo list „Vzglяd”, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov saopštio je vest o potpunom oslobađanju Konstantinovke.
Načelnik Glavne operativne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije Sergej Rudskoj nazvao je taj grad najjače utvrđenom tačkom neprijateljske odbrane.
Vojni ekspert Vasilij Dandikin potvrdio je da je ruska vojska stigla do poslednje linije pred Kramatorskom i Slavjanskom.
(VZ.ru)
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