Svet

NIJE NA NAMA DA SPASAVAMO KIJEVSKI REŽIM Putin: Udari na Rusiju su pokušaj da prekinemo ofanzivu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 21:51

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PREDSEDNIK Ruske Federacije, Vladimir Putin, je odgovorio na predlog Kijeva o ograničavanju zone borbenih dejstava.

НИЈЕ НА НАМА ДА СПАСАВАМО КИЈЕВСКИ РЕЖИМ Путин: Удари на Русију су покушај да прекинемо офанзиву

Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia, Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia

Spasavanje kijevskog režima nije u planovima Rusije, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin, govoreći o predlozima Kijeva o ograničavanju zone borbenih dejstava.

Šef države je rekao autoru novinske agencije „Vesti“ Pavlu Zarubinu da je ukrajinska strana predložila ograničavanje borbi na samo četiri teritorije: Hersonsku i Zaporošku oblast, kao i DNR i LNR.

-Ako se složimo sa ovim, to će omogućiti ukrajinskim oružanim snagama da povuku svoje trupe iz Nikolajevske, Dnjepropetrovske, Harkovske i Sumske oblasti, kao i sa određenih delova državne granice, i da preraspodele ove jedinice u četiri gore pomenuta regiona. S obzirom na katastrofalan nedostatak ljudstva, ukrajinske oružane snage očigledno veruju da bi to moglo biti njihovo spasenje. Ali spasavanje kijevskog režima nije u našim planovima, primetio je Putin.

Putin je kazao i da Rusija ne isključuje moguće pokušaje ukrajinskih oružanih snaga da izvrše diverzantske napade koristeći specijalne snage.

-Ne isključujemo mogućnost pokušaja Oružanih snaga Ukrajine da pokrenu neočekivane, kako neprijatelj smatra, diverzione napade sa ograničenim misijama koristeći specijalne snage, rekao je šef države.

Kijev pokušava da odvuče pažnju ruskih oružanih snaga od glavnog zadatka konačnog oslobođenja Donbasa, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

-U trenutnoj situaciji, ne isključujemo mogućnost pokušaja Oružanih snaga Ukrajine da pokrenu neočekivane, kako neprijatelj smatra, diverzione napade sa ograničenim misijama koristeći specijalne snage, sa ciljem da skrenu našu pažnju ili naše snage sa glavnog zadatka – konačnog oslobođenja Donbasa i Novorusije, rekao je Putin saradniku novinske agencije „Vesti“ Pavlu Zarubinu.

Cilj udara na Rusiju je stvaranje neizvesnosti, dovođenje do podela i prisiljavanje Rusije da obustavi svoju ofanzivu trupa, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Prema njegovim rečima, udari ukrajinskih oružanih snaga na civilne ciljeve u Rusiji deo su informativne operacije, čiji je jedan od ciljeva „stvaranje uslova za početak pregovora o uslovima povoljnim za nas – odnosno za našeg neprijatelja“.

-U najmanju ruku, sa ciljem stvaranja sumnje u sebe i samog sebe, ili još bolje, izazivanja raskola u ruskom društvu i primoravanja Rusije da obustavi – barem na kratko – napredovanje naših trupa duž linije kontakta, kako bi se stvorili uslovi za početak pregovora o uslovima povoljnim za našeg neprijatelja. Nećemo im dati takvu šansu, rekao je ruski lider.

Govoreći o uspesima ruske vojske Putin je kazao:
-Ruskim trupama u Krasnom Limanu ostaje da oslobode još 149 kuća, Grupa „Dnjepar“ uspešno se bori u Orehovskom regionu i deluje duž kahovskog rezervoara. Ofanziva ruske vojske u zoni Slavjanska napreduje na 15 sektora, trupe napreduju u ovom regionu svakog dana.

(ria.ru)

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