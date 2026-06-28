SUROVA ISTINA Medvedev: Podrška Zapada dovela je do de fakto raspada Ukrajine
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke Jedinstvena Rusija Dmitrij Medvedev izjavio je danas da je zapadna podrška Kijevu dovela je do faktičkog raspada Ukrajine.
-Podrška antinarodnom nacističkom režimu u Kijevu nije dovela samo do faktičkog kolapsa velike države, već vodi, u suštini, do nepovratnog uništenja cele nacije, rekao je Medvedev tokom plenarne sednice kongresa Jedinstvene Rusije, prenosi RIA Novosti.
On je rekao da jedini način da se odgovori na bezbednosne izazove Rusije "pobeda u specijalnoj vojnoj operaciji".
-Bez toga nema nikakve bezbednosti... Budimo realni, naši neprijatelji zaista žele da naša zemlja nestane sa svetske mape, i to otvoreno govore, poručio je Medvedev delegatima.
Prema njegovim rečima, pokušaj nametanja stranih vrednosti Rusiji "deo je hibridnog rata Zapada".
-Naši građani dobro razumeju koliko je važno da se odupru pokušajima da nam se nametnu strane vrednosti. To je, u suštini, deo hibridnog rata Zapada protiv Rusije, rekao je Medvedev.
Medvedev je naglasio da je spoljni pritisak zapadnih sankcija još jedan izazov za Rusiju i dodao da je jedini odgovor na to jačanje ruske ekonomije.
-Postoji samo jedan odgovor: jačanje naše ekonomije. To zahteva obezbeđivanje industrijskog rasta, podizanje naprednih industrija na nove visine, uključujući, naravno, poljoprivredni sektor, i podršku odgovornom poslovanju, dodao je predsednik Jedinstvene Rusije.
Danas se u Moskvi održava prva faza 23. kongresa stranke Jedinstvena Rusija na kojem bi trebalo da budu usvojene liste kandidata za izbore za devetu Državnu dumu koji su najavljeni za 20. septembar 2026. godine.
Ruski predsednik Vladimir Putin je ocenio da su predstojeći izbori "najvažniji unutrašnjopolitički događaj u zemlji".
(Tanjug)
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