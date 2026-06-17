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ŠOJGU PROZVAO GUTEREŠA: "Da nije bilo mešanja Zapada, završili bismo posao..."

В.Н.

17. 06. 2026. u 12:28

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SEKRETAR Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu optužio je generalnog sekretara UN Antonija Gutereša za narušavanje Crnomorske prehrambene inicijative.

ШОЈГУ ПРОЗВАО ГУТЕРЕША: Да није било мешања Запада, завршили бисмо посао...

Foto: Tanjug/Shamli Zhumatov/Pool Photo via AP

Govoreći o Crnomorskoj prehrambenoj inicijativi, Šojgu je na sastanku sa turskim ministrom spoljnih poslova Hakanom Fidanom rekao da su i Rusija i Turska tada u potpunosti ispunile svoje obaveze.

- Jedini učesnik, treća strana sporazuma, nije uspela da ispuni preuzete obaveze. Mislim na UN i gospodina Gutereša - objasnio je Šojgu.

Prema njegovim rečima, Moskva i Ankara su učinile sve što je moguće za realizovanje Istanbulskih sporazuma o Ukrajini iz 2022. godine, ali je Zapad osujetio taj sporazum.

- Istanbulski sporazum je pripremljen zajedničkim naporima. Da nije bilo mešanja Zapada, imali bismo mogućnost da završimo ovaj posao - zaključio je Šojgu.

Pregovori između Rusije i Ukrajine o rešavanju sukoba počeli su gotovo odmah nakon početka specijalne vojne operacije, krajem februara 2022. godine. Strane su održale nekoliko sastanaka: prvo u Belorusiji, a zatim u Istanbulu. Nakon istanbulskih pregovora, parafiran je nacrt sporazuma, koji je uključivao obavezu Ukrajine da ima neutralan, vanblokovski status. Međutim, svi sporazumi su propali krivicom Kijeva i njegovih zapadnih saveznika. Najaktivniju ulogu u ovom procesu igrao je bivši britanski premijer Boris Džonson.

(Sputnjik)

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