ISPALJENE BALISTIČKE RAKETE: Projektili pogodili američku bazu?
KORPUS iranske revolucionarne garde (IRGC) tvrdi da je pogodio četiri mete na američkoj vazduhoplovnoj bazi u Jordanu.
Korpus islamske revolucionarne garde napao je američku vazduhoplovnu bazu Al-Azrak u Jordanu, javlja novinska agencija Mehr .
- Pres služba IRGC-a saopštila je da su njihove vazduhoplovne snage ispalile balističke rakete uništivši četiri cilja visokog značaja, uključujući hangare u kojima su smešteni vojni avioni F-35 i komandni i kontrolni centar američke vojske - navodi se u izveštaju.
Iranska vojska je ranije izvestila o napadima na američke snage Pete flote u Bahreinu. IRGC je upozorio da će nastavak neprijateljskih akcija Sjedinjenih Država rezultirati oštrijim odgovorom.
U sredu uveče, američke snage su otvorile vatru na iransku teritoriju , navodeći napad kao odmazdu za incident sa helikopterom Apač.
Prema rečima novinara Aksiosa Baraka Ravida, bila su tri talasa napada.
Eksplozije su potresla gradove Bandar Abas i Džask, kao i ostrva Kešm i Sirik.
Iran nastavlja da kontroliše Ormuski moreuz .
U subotu je IRGC objavio da je napao četiri tankera koja su pokušala da pređu kroz Ormuski moreuz bez njegove dozvole.
Američki predsednik Donald Tramp je zapretio da će blokirati iranske luke dok se ne postigne mirovni sporazum.
(Alo)
Preporučujemo
SAD RAZARAJU IRAN: Počela odmazda zbog oborenog helikoptera - Tramp spustio pakao na zemlju
10. 06. 2026. u 00:06
"BIBI, OSTAĆEŠ SAM" Tramp najavio sporazum sa Teheranom i žestoko napao Netanjahua
09. 06. 2026. u 07:53
TRAMP OBJAVIO NEVEROVATAN VIDEO: Ne može da se opiše rečima (VIDEO)
06. 06. 2026. u 17:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NAŠE KOMŠIJE OKRENULE LEĐA UKRAJINI: Veliki šamar za Zelenskog
BUGARSKI ministar odbrane, Dimitar Stojanov, izjavio je danas da ta zemlja neće više da šalje oružje Ukrajini.
09. 06. 2026. u 15:10
HRVATSKA SE OPASNO NAORUŽAVA: Stiže francusko oružje, Zagreb modernizuje i nemačke haubice
HRVATSKA će, osim nabavke 18 novih samohodnih haubica "cezar" od Francuske, modernizovati i 14 postojećih nemačkih "pancir" haubica koje je kupila 2014. godine, proizlazi iz zajedničke izjave o pojačanoj saradnji nemačke i hrvatske vlade.
09. 06. 2026. u 12:21
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)