OSVETA ZA DECU STAROBELJSKA! Ovo je samo početak: Moskva udara po srcu Ukrajine
RUSIJA pokreće dosledne, sistematske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
Ovo uključuje konkretne lokacije gde se bespilotne letelice projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu, a koristi ih kijevski režim uz pomoć NATO stručnjaka odgovornih za snabdevanje komponentama, obezbeđivanje obaveštajnih podataka i ciljanje, ističe se u saopštenju.
Udari će biti usmereni i na centre za donošenje odluka i na komandna mesta, naglašava Ministarstvo.
Napad ukrajinskih Oružanih snaga na studentski dom u Starobeljsku „bio je poslednja kap koja je prelila čašu“, poručilo je Ministarstvo.
Napad ukrajinske vojske na koledž u Starobeljsku postao je još jedan dokaz nacističke i terorističke prirode kijevskog režima, konstatuje se u saopštenju.
Kijevski režim i njegovi zapadni sponzori prekršili su sve norme međunarodnog prava koje štite civile tokom sukoba, navodi se u saopštenju.
-Hunta (Vladimira) Zelenskog i njeni zapadni sponzori, koji snabdevaju ukrajinske Oružane snage sredstvima za izvršenje zločina protiv našeg naroda, pokazali su celom svetu svoje flagrantno nepoštovanje međunarodnog humanitarnog prava. Ovo je jasno kršenje Ženevskih konvencija iz 1949. i njihovih Dodatnih protokola, koji regulišu zaštitu civila tokom sukoba, Konvencije o pravima deteta iz 1989. i niza drugih značajnih međunarodnih instrumenata, naglasila je diplomatska misija.
Spoljnopolitički resor upozorio je strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev i upozorilo stanovnike grada da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture.
Lider LNR Leonid Mirošnik u petak je saopštio da su ukrajinske snage napale zgradu internata u Starobeljsku. Prema podacima Istražnog komiteta, ukrajinska vojska je tokom noći izvela napad pomoću četiri bespilotne letelice. U domu se u tom trenutku nalazilo 86 učenika i jedan radnik. Poginula je 21 osoba.
sputnikportal.rs
