RUSIJA ŠOKIRALA ZAPAD: Su-57D – dvosedi stelt koji će voditi dronove u borbu (VIDEO)

NOVA varijanta ruskog lovca pete generacije Su-57 sa dvosednom konfiguracijom prvi put je predstavljena, što predstavlja značajnu prekretnicu u programu jer avion brzo dobija sve veću pažnju na globalnim tržištima.

Avion je fotografisan tokom probnih rulanja na zemlji, a njegova oznaka još uvek nije poznata. Do sada je kineski J-20, lovac pete generacije, bio jedini avion te generacije koji je razvio dvosednu varijantu, dok su razvoj dvosednih varijanti sovjetskog MiG 1.42 i američkog F-22 otkazani zbog smanjenja industrije i budžetskih rezova nakon Hladnog rata u obe zemlje. Percepcija vrednosti dvosednih konfiguracija značajno je porasla jer se od lovaca pete generacije sve više očekuje da služe kao kontrolori dronova za bespilotne „pratioce“ (wingman).Ruski izvori već više od pola decenije ukazuju na planove za razvoj dvosedne varijante Su-57, a zamenik premijera Jurij Borisov potvrdio je 16. juna 2021. godine da je to namenjeno posebno da zadovolji zahteve stranih klijenata.

-Postoji interesovanje za ovaj avion i, po mom mišljenju, ono će rasti svake godine kako naša ruska vojska bude opremana ovim modelom. Strani kupci prvo gledaju kako određeno oružje ruskih oružanih snaga funkcioniše. Ministarstvo odbrane i konstruktorski biro Suhoj imaju planove da razviju dvosedni avion koji će povećati izvoznu potražnju za ovaj model… i to može da stvori dodatnu potražnju, rekao je decembra 2020. godine, prvi zamenik predsednika Ruske vojno-industrijske komisije Andrej Jelčaninov izjavio je da dvosedna verzija Su-57 interesuje najmanje jednog potencijalnog izvoznog klijenta, te da bi je same Ruske oružane snage mogle nabaviti, jer Ministarstvo odbrane trenutno razmatra tu opciju.

-U toku su pregovori sa potencijalnim kupcima. Razmatraju se različite opcije isporuke: poseban avion i avion sa kompletnim komplektom naoružanja, uz sistem posleprodajnog servisa. Pored toga, na zahtev kupca, izgled aviona može biti finaliziran, dodao je.

S obzirom da je najmanje jedna od strana koja trenutno vodi pregovore o potencijalnoj kupovini Su-57 zatražila informacije o mogućnosti dvosedne varijante, indijsko Ministarstvo odbrane se široko smatralo najverovatnijim zainteresovanim partnerima.

Postoji značajna mogućnost da će dvosedna varijanta Su-57 biti proizvedena u većem broju primeraka nego jednosedne. Direktni prethodnik ovog lovca, Su-27, dobio je svoju dvosednu varijantu Su-27UB koja je poslužila kao osnova za razvoj Su-30MKK i Su-30MKI kako bi se zadovoljile porudžbine Kine i Indije, pri čemu su ovi modeli i njihovi unapređeni derivati proizvedeni u znatno većem broju u posthladnoratovskom periodu nego jednosedni Su-27 ili unapređeni jednosedni lovac za prevlast u vazduhu Su-35.

Ukoliko indijske porudžbine budu uglavnom usmerene na dvosedne varijante Su-57, moguće je da će i drugi budući klijenti poput Vijetnama i Severne Koreje takođe preferirati ovaj avion. Još uvek nije jasno kakve su kompromise u pogledu drugih sposobnosti napravljene u dizajnu Su-57 kako bi se smestio drugi član posade. S obzirom da je Su-27UB imao nešto manji kapacitet goriva i kraći domet, moguće je da je dvosedni Su-57 dizajniran na sličan način. Ruski konglomerat za odbrambeni izvoz Rosoboroneksport potvrdio je u aprilu da je više zemalja postavilo porudžbine za Su-57, što je prethodilo izjavi ruskog ministra industrije i trgovine Antona Alihanova u februaru da su potpisani ugovori na Bliskom istoku za izvoz ovog aviona. Iran se smatrao jedinim verovatnim klijentom u tom regionu. Mesec dana ranije, u januaru, indijsko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da su pregovori o licencnoj proizvodnji Su-57 stigli do napredne tehničke faze, godinu dana nakon što je prvi put potvrdilo da su pregovori u toku. Postoji značajna mogućnost da su indijske ili iranske porudžbine bili glavni faktor koji je doveo do ubrzanog razvoja dvosedne varijante Su-57.

