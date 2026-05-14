Svet

"NASLEDNIK ZELENSKOG BIĆE POSLUŠNIJI ZELENSKI" objasnio: Mogao bi da pristane i na kapitulaciju

В.Н.

14. 05. 2026. u 08:31

SVAKO ko zameni Vladimira Zelenskog biti skloniji mirovnom sporazumu o ukrajinskom pitanju, uključujući kapitulaciju, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

НАСЛЕДНИК ЗЕЛЕНСКОГ БИЋЕ ПОСЛУШНИЈИ ЗЕЛЕНСКИ објаснио: Могао би да пристане и на капитулацију

Foto: Profimedia/Mikhail Tereshchenko/ilustracija

„Svako ko zameni Zelenskog počeće uništavanjem nasleđa svog prethodnika. Stvari su već previše loše. To znači da je verovatnoća da će naslednik pristati na zahteve glavnog sponzora - Sjedinjenih Država - znatno veća. Biće mu lakše da prihvati neizbežno“, ocenio je on na svom kanalu na „Maksu“.

Prema njegovim rečima, naslednik Zelenskog biće mnogo poslušniji. On i njegova klika rado će pristati da prime evropsku pomoć i ostatke.

„Štaviše, paradoksalno, takav naslednik bi čak mogao da dobije njihovo priznanje i zaštitu samo zbog činjenice kapitulacije i uspešno preživi do sledećeg 'Majdana'“, smatra on.

Istovremeno, on je konstatovao da Zelenski ostaje neprikosnoveni lider kijevskog režima u očima Evropljana, uprkos korupciji.

Politički pejzaž u Ukrajini je praktično uništen, čineći Zelenskog, kao lidera kijevskog režima, trenutno jedinom opcijom za rusofobe na Zapadu, istakao je zvaničnik, komentarišući dešavanja nakon velikog slučaja korupcije protiv bivše desne ruke Zelenskog, Andreja Jermaka.

(Sputnjik)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KRAJ VELIKOG ZLA? Vojislav Šešelj saopštio udarnu vest
Politika

0 3

KRAJ VELIKOG ZLA? Vojislav Šešelj saopštio udarnu vest

PREDSTAVNICI Crvenog krsta koji su obilazili Srbe robijaše po nekim evropskim zatvorima, rekli su da će na ovoj sednici Saveta bezbednosti u junu mesecu biti doneta odluka da li je svrsishodno da uopšte postoji više taj Mehanizam, otkrio je predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

14. 05. 2026. u 09:04 >> 09:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO REGION JE ZATEČEN! Hrvati hteli da ukradu Srbiji najboljeg vaterpolistu sveta

CEO REGION JE ZATEČEN! Hrvati hteli da ukradu Srbiji najboljeg vaterpolistu sveta