SVAKO ko zameni Vladimira Zelenskog biti skloniji mirovnom sporazumu o ukrajinskom pitanju, uključujući kapitulaciju, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Foto: Profimedia/Mikhail Tereshchenko/ilustracija

„Svako ko zameni Zelenskog počeće uništavanjem nasleđa svog prethodnika. Stvari su već previše loše. To znači da je verovatnoća da će naslednik pristati na zahteve glavnog sponzora - Sjedinjenih Država - znatno veća. Biće mu lakše da prihvati neizbežno“, ocenio je on na svom kanalu na „Maksu“.

Prema njegovim rečima, naslednik Zelenskog biće mnogo poslušniji. On i njegova klika rado će pristati da prime evropsku pomoć i ostatke.

„Štaviše, paradoksalno, takav naslednik bi čak mogao da dobije njihovo priznanje i zaštitu samo zbog činjenice kapitulacije i uspešno preživi do sledećeg 'Majdana'“, smatra on.

Istovremeno, on je konstatovao da Zelenski ostaje neprikosnoveni lider kijevskog režima u očima Evropljana, uprkos korupciji.

Politički pejzaž u Ukrajini je praktično uništen, čineći Zelenskog, kao lidera kijevskog režima, trenutno jedinom opcijom za rusofobe na Zapadu, istakao je zvaničnik, komentarišući dešavanja nakon velikog slučaja korupcije protiv bivše desne ruke Zelenskog, Andreja Jermaka.

(Sputnjik)