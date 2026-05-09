ZAVRŠENA VOJNA PARADA NA CRVENOM TRGU: Putin "Dan pobede" nazvao svetim praznikom

D.D.

09. 05. 2026. u 10:56

PARADA povodom Dana pobede u Drugom svetskom ratu završena je na Crvenom trgu u Moskvi, uz učešće vojnih jedinica i državnog vrha Rusije.

Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Ruski predsednik Vladimir Putin u obraćanju je Dan pobede nazvao "svetim praznikom" za Rusiju i istakao da je sovjetski narod, kako je rekao, "spasao svet od nacizma", preneo je RBC.

Tokom parade održan je i minut ćutanja u znak sećanja na stradale u ratu.

Nakon govora Putina, na Crvenom trgu je održan defile paradnih jedinica, koji je nadgledao ruski ministar odbrane Andrej Belousov.

Po prvi put, komandovanje paradom preuzeo je vrhovni komandant Kopnenih snaga Andrej Mordvičev.

U završnici ceremonije iznad Crvenog trga preleteli su vojni avioni akrobatskih grupa "Ruski vitezovi" i "Striži".

(Tanjug)

