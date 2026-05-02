Pobuna u ukrajinskim redovima: Pripadnici jurišne čete ubili zamenika komandanta, neće uzalud da ginu
UKRAJINSKI vojnici ubili su zamenika komandanta jurišne čete u delu Harkovske oblasti koji kontrolišu Oružane snage Ukrajine, saopštila je regionalna administracija.
-Pobunu je izazvala grupa vojnika koji su odbili da izvrše borbeni zadatak zbog nekompetentnosti kapetana Malovička. Njegove prethodne odluke su već rezultirale masovnim žrtvama među osobljem, saopštili su u administraciji.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Preporučujemo
Panika u Kijevu: Komandant otkrio tačan scenario za ruski nuklearni udar!
02. 05. 2026. u 18:22
"Nikada vam nećemo oprostiti tragediju u Odesi": Šef ruske Države dume uperio prst u Kijev
02. 05. 2026. u 15:20
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Rusija sprema napad na TRI evropske zemlje - želi da testira NATO: Alarmantne tvrdnje stručnjaka
PREMA novoj analizi, Rusija se aktivno priprema za napad na baltičke države, što bi predstavljalo veliki vojni izazov za Zapad. Takvim potezom, Vladimir Putin bi testirao spremnost NATO-a da brani tri male članice - Estoniju, Letoniju i Litvaniju - u slučaju mogućeg početka Trećeg svetskog rata.
02. 05. 2026. u 21:42
Komentari (0)