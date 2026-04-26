RUSKE vojne snage su napale transportne i energetske objekte koje koriste ukrajinske oružane snage, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

- Operativno-taktička avijacija, jurišne dronove, raketne snage i artiljerija napale su skladišta i lansirne lokacije za bespilotne letelice velikog dometa, kao i ukrajinsku transportnu i energetsku infrastrukturu - navodi se u izveštaju, prenosi RIA Novosti.

Borci su takođe napali privremene tačke raspoređivanja militanata Oružanih snaga Ukrajine i stranih plaćenika u 140 okruga, dodaje se u odeljenju.



