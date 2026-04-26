NEMAČKA je pretekla Sjedinjene Američke Države u kapacitetu proizvodnje municije, izveštava Süddeutsche Zeitung.

U srcu ovog tektonskog poremećaja u odbrambenoj industriji nalazi se gigant Rheinmetall , koji pod vođstvom izvršnog direktora Armina Papergera beleži istorijski uspon.

Izvršni direktor Rheinmetall, Armin Paperger, izjavio je da kompanija ubrzano raste i planira da proširi svoju radnu snagu na 70.000 zaposlenih do 2030. godine. Prihodi bi mogli dostići 14–15 milijardi evra, uz procenjeni godišnji rast do 40%. Najveći deo proizvodnje isporučuje se zemljama NATO-a.

Ovaj skok u proizvodnji nije samo komercijalni uspeh, već ključni faktor za globalnu bezbednost.

Dok se globalna bezbednosna situacija menja, nemačka namenska industrija pokazuje da je spremna ne samo da prati korak sa najvećima, već i da postavlja nove standarde u brzini i obimu proizvodnje.