Snimak koji je razbesneo svet: Otkriveno ko je vojnik IDF-a koji macolom uništava statuu Isusa – hitna istraga (VIDEO)

Predrag Stojković

20. 04. 2026. u 19:44

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su da su identifikovale izraelskog vojnika koji je viđen kako razbija statuu Isusa maljem u južnom Libanu.

Foto: printskrin IDF/https://x.com/LTC_Shoshani/telegram sputniksrbija

U saopštenju se navodi da će biti preduzete mere protiv onih koji su učestvovali u incidentu u hrišćanskom selu Debel.

Izraelske odbrambene snage saopštile su ranije danas da su pokrenule istragu kako bi ispitale incident u južnom Libanu, u kojem je izraelski vojnik čekićem razbijao statuu Isusa Hrista.

-Nakon završetka početnog ispitivanja fotografije objavljene ranije danas, na kojoj vojnik IDF-a povređuje hrišćanski simbol, utvrđeno je da fotografija prikazuje vojnika IDF-a koji deluje u južnom Libanu. IDF incident posmatra sa velikom ozbiljnošću i naglašava da je ponašanje vojnika potpuno nespojivo sa vrednostima koje se očekuju od njegovih trupa, navodi se u saopštenju koje je IDF objavio na platformi Iks.

U saopštenju se navodi da incident istražuje Severna komanda i da se trenutno rešava kroz lanac komandovanja.

Poglavari katoličkih crkava u Izraelu kažu da uništenje Isusove statue od strane vojnika IDF-a u Libanu otkriva "uznemirujući neuspeh u moralnom i ljudskom formiranju".

Oni su izrazili "duboko negodovanje i bezrezervnu osudu" zbog tog čina, navodeći u pisanoj izjavi da je "čak i najosnovnije poštovanje svetinje i dostojanstva drugih ozbiljno ugroženo".

Tanjug

