Snimak koji je razbesneo svet: Otkriveno ko je vojnik IDF-a koji macolom uništava statuu Isusa – hitna istraga (VIDEO)

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su da su identifikovale izraelskog vojnika koji je viđen kako razbija statuu Isusa maljem u južnom Libanu.

U saopštenju se navodi da će biti preduzete mere protiv onih koji su učestvovali u incidentu u hrišćanskom selu Debel.

Izraelske odbrambene snage saopštile su ranije danas da su pokrenule istragu kako bi ispitale incident u južnom Libanu, u kojem je izraelski vojnik čekićem razbijao statuu Isusa Hrista.

The IDF is currently examining the reliability of the photograph.

If this is indeed a real, recent picture, these actions do not align with the IDF's values ​​and the behavior expected of IDF soldiers.



The incident will be investigated thoroughly and in depth, and if… pic.twitter.com/xMTtEMp4dS — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) April 19, 2026

-Nakon završetka početnog ispitivanja fotografije objavljene ranije danas, na kojoj vojnik IDF-a povređuje hrišćanski simbol, utvrđeno je da fotografija prikazuje vojnika IDF-a koji deluje u južnom Libanu. IDF incident posmatra sa velikom ozbiljnošću i naglašava da je ponašanje vojnika potpuno nespojivo sa vrednostima koje se očekuju od njegovih trupa, navodi se u saopštenju koje je IDF objavio na platformi Iks.

U saopštenju se navodi da incident istražuje Severna komanda i da se trenutno rešava kroz lanac komandovanja.

Poglavari katoličkih crkava u Izraelu kažu da uništenje Isusove statue od strane vojnika IDF-a u Libanu otkriva "uznemirujući neuspeh u moralnom i ljudskom formiranju".

Oni su izrazili "duboko negodovanje i bezrezervnu osudu" zbog tog čina, navodeći u pisanoj izjavi da je "čak i najosnovnije poštovanje svetinje i dostojanstva drugih ozbiljno ugroženo".

Tanjug

