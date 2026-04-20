Šok iz Teheran Zatvaramo i Malajski moreuz posle Ormuza: Savetnik vrhovnog vođe Irana poslao upozorenje

Predrag Stojković

20. 04. 2026. u 18:03

UKOLIKO se pritisci i agresija na Iran nastave, Teheran bi mogao da „izazove lančanu reakciju“ i u drugim pomorskim koridorima, posebno u Malajskom moreuzu, izjavio je savetnik vrhovnog vođe Ali Akbar Velajati.

Ilustracija AI/ČetGPT

Zašto je Malajski prolaz važan?

*Širok je svega 2,8 kilometara i povezuje Indijski okean i Južno kinesko more.

*Kroz njega prolazi oko 30 odsto globalne pomorske trgovine.

*Kroz njega prolazi oko 30 odsto pomorske trgovine naftom.

*Kina ovim putem uvozi 80 odsto sirove nafte.

Svako blokiranje ovog prolaza bi primoralo brodove da idu dužim putem, oko Indonezije, što bi dovelo do momentalnih skokova u cenama energenata i transporta, kao i do globalnog haosa u lancima snabdevanja.

