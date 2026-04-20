"Onesposobili ga probijanjem rupe u mašinskom odeljenju": Iran odložio odgovor na napad SAD na iranski brod

CENTRALNA komanda Katam al-Anbija saopštila je danas da je vojni odgovor na, kako navodi, američki napad na iranski kontejnerski brod "Tousca" u Omanskom zalivu odložen kako bi se obezbedila bezbednost porodica članova posade.

Komanda je u saopštenju navela da su iranske oružane snage bile spremne da izvedu odlučan odgovor nakon, kako se tvrdi, "otvorene agresije američkih terorističkih snaga" na iranski trgovački brod u vodama Omanskog mora, prenosi Tasnim.

Međutim, kako se ističe, zbog prisustva članova porodica posade na brodu, operativna akcija je odložena kako bi se zaštitili njihovi životi i bezbednost, koji su, prema navodima, bili stalno ugroženi.

Dodaje se da će, nakon što bezbednost porodica i posade bude u potpunosti osigurana, iranske oružane snage preduzeti neophodne mere protiv "terorističke američke vojske".

Prema navodima, američka mornarica je sinoć napala iranski kontejnerski brod "Tousca" dok je plovio iz Kine ka Iranu, nakon čega je preuzela kontrolu nad brodom.

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je brod bio na putu ka luci Bandar Abas i da je ignorisao višestruka upozorenja tokom šest sati.

Predsednik SAD Donald Tramp je, takođe, izjavio da su američke snage zaustavile brod "probijanjem rupe u mašinskom odeljenju".

Nakon tog incidenta, iranske vojne snage lansirale su dronove ka više američkih vojnih plovila u regionu kao odgovor.

Razvoj događaja dolazi u trenutku pojačanih tenzija u Ormuskom moreuzu, važnoj tački kroz koju prolazi oko petine svetske nafte, uz pretnje američke blokade brodova koji plove ka i iz iranskih luka.

