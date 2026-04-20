Tramp će razmotriti savet načelnika pakistanske vojske u vezi sa Ormuzom

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmotriće savet načelnika pakistanske vojske Asima Munira u vezi sa Ormuskim moreuzom, čija blokada predstavlja prepreku za novu rundu pregovora sa Iranom, naveli su pakistanski izvori.

Kako se navodi, Tramp i Munir su razgovarali telefonom o posredničkoj ulozi Pakistana uoči mogućih novih pregovora između SAD i Irana u Islamabadu, prenosi Anadolija.

Munir je, prema tim izvorima, ukazao da je "blokada Ormuskog moreuza prepreka u pregovorima" sa Teheranom, dok je Tramp odgovorio da će "razmotriti taj savet".

Ormuski moreuz je gotovo zatvoren od kraja februara, kada su SAD i Izrael započeli napade na Iran.

Tramp je juče najavio da će američki predstavnici otputovati u Islamabad na razgovore sa iranskom stranom, dok Teheran još nije zvanično potvrdio učešće, ali traži ukidanje američke blokade iranskih luka.

Pakistan je 11. i 12. aprila bio domaćin prvih pregovora SAD i Irana na visokom nivou od prekida diplomatskih odnosa 1979. godine, ali su razgovori ostali bez konkretnog ishoda.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je da Iran "ne prihvata rokove niti ultimatume" u zaštiti svojih nacionalnih interesa.

Istovremeno, iranski predsednik Masud Pezeškijan pozvao je na korišćenje "svih racionalnih i diplomatskih puteva" za smanjenje tenzija, ističući da rat nije u interesu nijedne strane.

