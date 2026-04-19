Tramp optimističan u vezi sa mogućim sporazumom sa Iranom, ali rizik od sukoba ostaje
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je optimističan u vezi sa šansama za postizanje sporazuma sa Iranom, naglašavajući da je "koncept sporazuma već dovršen" i da smatra da postoji vrlo dobra šansa da se postigne dogovor.
-Mislim da imamo veoma dobre šanse da završimo ovaj sporazum, rekao je Tramp u intervjuu za izraelski Kanal 12.
Međutim, kako navodi Tajms of Izrael, Tramp nije pomenuo predstojeći sporazum sa Iranom tokom sastanka sa svojim najvišim savetnicima prošlog dana, što bi moglo da ukazuje na to da se SAD pripremaju za povratak sukobima.
(Tanjug)
Preporučujemo
Drama u Omanskom zalivu: Amerikanci udarili na iranski brod – IRGC ih primorao na povlačenje! (FOTO)
19. 04. 2026. u 22:05 >> 22:13
Američka mornarica napala i zauzela iranski tanker: Tramp detaljno opisao akciju (Foto)
19. 04. 2026. u 21:41
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
