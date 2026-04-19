Drama u Omanskom zalivu: Amerikanci udarili na iranski brod – IRGC ih primorao na povlačenje! (FOTO)

Predrag Stojković

19. 04. 2026. u 22:05 >> 22:13

IRANSKA Revolucionarna garda (IRGC) naterala je danas američke snage stacionirane u Omanskom zalivu da se povuku nakon što su američki vojnici otvorili vatru na iranski trgovački brod, javlja iranska novinska agencija Mehr.

Foto Tanjug/Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army via AP

Prema izveštaju ove agencije, američke "terorističke snage" su napale iranski trgovački brod kako bi ga prisilile da se vrati u iranske teritorijalne vode.

Ovaj potez bio je odgovor na zatvaranje Ormuskog moreuza, povratak indijskih i britanskih trgovačkih brodova, kao i na kontrolne mere koje je primenila IRGC.

Međutim, kako se tvrdi, američke snage su bile prisiljene da se povuku nakon što su jedinice IRGC brzo reagovale i pružile podršku iranskom brodu.

IRGC je saopštla u subotu da je moreuz ponovo zatvoren za saobraćaj "zbog kršenja uslova prekida vatre" i jer "američki neprijatelj nije ukinuo pomorsku blokadu iranskih brodova i luka".

Šef iranske diplomatije Abas Arakči u petak je objavio da će prolaz kroz Ormuz biti otvoren za sve komercijalne brodove do kraja primirja sa Libanom, ali je ta odluka u subotu promenjena.

(Tanjug)

