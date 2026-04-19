Svet

Ubijeno osmoro dece u masovnoj pucnjavi: Policija na licu mesta (Video)

Ana Đokić

19. 04. 2026. u 18:43

U MASOVNOJ pucnjavi u Šrivportu ubijeno je osmoro dece, javlja Mirror.

Foto: Credit: Anna Kapustina / Alamy / Profimedia

Policijska uprava Šrivporta (SPD) navela je da su žrtve uzrasta od 18 meseci do 14 godina - ubijene tokom "porodičnog nasilja" u naselju Cedar Grove.

Pucnjava se dogodila u nedelju oko 6 sati ujutru po lokalnom vremenu, prema rečima načelnika policije Šrivporta, Vejna Smita.

Dve odrasle žene zadobile su prostrelne rane glave i preživele, dok je jedan dečak povređen nakon što je skočio sa krova, prenosi lokalna televizija KTBS, podružnica ABC za Luizijanu.

Osumnjičeni, odrasli muškarac, ubijen je u razmeni vatre sa policijom nakon potere u parohiji Bosijer, saopštila je državna policija Luizijane.

Na terenu je i dalje veliki broj policijskih snaga, a prema prvim informacijama, slučaj ima elemente porodičnog nasilja.

Smit je izjavio da je napadač ranio ukupno 10 osoba.

Zvaničnici su saopštili da još uvek prikupljaju detalje o mestu zločina, koje se proteže na tri lokacije.

Drugi pišu

Pročitajte više

Korak bliže građanima: „eUprava za sve“ u deset lokalnih samouprava

Korak bliže građanima: „eUprava za sve“ u deset lokalnih samouprava