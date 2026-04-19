Ubijeno osmoro dece u masovnoj pucnjavi: Policija na licu mesta (Video)
U MASOVNOJ pucnjavi u Šrivportu ubijeno je osmoro dece, javlja Mirror.
Policijska uprava Šrivporta (SPD) navela je da su žrtve uzrasta od 18 meseci do 14 godina - ubijene tokom "porodičnog nasilja" u naselju Cedar Grove.
Pucnjava se dogodila u nedelju oko 6 sati ujutru po lokalnom vremenu, prema rečima načelnika policije Šrivporta, Vejna Smita.
Dve odrasle žene zadobile su prostrelne rane glave i preživele, dok je jedan dečak povređen nakon što je skočio sa krova, prenosi lokalna televizija KTBS, podružnica ABC za Luizijanu.
Osumnjičeni, odrasli muškarac, ubijen je u razmeni vatre sa policijom nakon potere u parohiji Bosijer, saopštila je državna policija Luizijane.
Na terenu je i dalje veliki broj policijskih snaga, a prema prvim informacijama, slučaj ima elemente porodičnog nasilja.
Smit je izjavio da je napadač ranio ukupno 10 osoba.
Zvaničnici su saopštili da još uvek prikupljaju detalje o mestu zločina, koje se proteže na tri lokacije.
Preporučujemo
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
Komentari (0)