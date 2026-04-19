(MAPA) Šta se dešava sa američkom flotom? Situacija u Ormuzu napeta, Tramp zatvara Bliski istok sa 3 strane (VIDEO)

SITUACIJA oko Ormuskog moreuza ostaje napeta – prolaz je povremen, incidenti su se već dogodili, a samo Trampove izjave sugerišu čvrstu kontrolu.

U tom kontekstu, jačanje pomorskih snaga američke mornarice je značajno:

Od juče, dva nosača aviona i preko desetak razarača nalaze se u regionu. Još nekoliko brodova je u Sredozemnom moru i pruža vazdušnu podršku Izraelu.

Udarna grupa koju predvodi američki brod „Džerald Ford“ i tri razarača deluje u Crvenom moru. Ovo pruža zaštitu Izraelu, a istovremeno služi kao udarna grupa u slučaju da Huti uđu u rat i zatvore moreuz Bab el-Mandeb.

Međutim, glavnina snaga je koncentrisana dalje na jugu – u Arapskom moru i Indijskom okeanu. Američki brod „Abraham Linkoln“ i nekoliko razarača su raspoređeni tamo kod obale Irana.

Još jedna grupa nosača aviona, predvođena američkim brodom „Džordž Buš“, takođe je na putu ka regionu, plovi kroz južnu Afriku sa pratećim brodovima i očekuje se da će stići 21. aprila.

U stvari, ovo nije samo odvraćanje, već čvrsto zatvaranje tri zone odjednom – Sredozemnog mora, Crvenog mora i Arapskog mora – što očigledno nije lako.

U ovom kontekstu, priča o „detantu“ deluje, blago rečeno, čudno – grupa se ne smanjuje, već širi, tako da bi Iranci očigledno trebalo da budu spremni za nove udare u narednim danima.

(Ribar)