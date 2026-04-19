Sam sebi kopa raku: Zelenski kukao na SAD što su opet ublažile sankcije za rusku naftu
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski kritikovao SAD zbog daljeg ublažavanja sankcija protiv ruske nafte.
- Kontinuirano ublažavanje sankcija protiv Rusije nije u skladu sa stvarnom situacijom u ratu i diplomatiji... - tvrdio je na svom Telegram kanalu.
Na kraju saopštenja, on je još jednom, ali ovog puta indirektno, uputio oštar udarac Vašingtonu, zahvaljujući partnerima koji vrše pritisak na Moskvu. Dan ranije, Ministarstvo finansija SAD izdalo je dozvolu za prodaju ruske nafte utovarene na tankere pre 17. aprila. Ona će važiti do 16. maja. Ukidanje zabrane ne odnosi se na transakcije i aktivnosti vezane za Teheran, niti na robu i usluge iranskog porekla, prenosi RIA Novosti.
U pokušaju da snizi cene nafte, koje su naglo skočile nakon napada na Iran, Bela kuća je u martu izuzela od sankcija rusku naftu i naftne derivate utovarene na brodove od 12. marta. Njihova prodaja nije bila podložna nikakvim ograničenjima koje je uveo Vašington. Licenca Ministarstva finansija SAD važila je do 11. aprila.
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
