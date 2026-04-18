Rusija ojačala vazdušnu silu: Novi moćni lovci ušli u borbenu flotu (VIDEO)
"ROSTEH" je isporučio ruskoj vojsci još jednu partiju lovaca Su-35S, saopštili su iz ove državne korporacije na svom telegram kanalu.
Avioni generacije 4++ prošli su kompletan ciklus fabričkih ispitivanja, testirani su u različitim režimima rada od strane pilota Ministarstva odbrane Rusije i izvršili su prelet do aerodroma baziranja.
-U okviru izvršavanja zadataka koje je postavio ministar odbrane Ruske Federacije u pogledu opremanja grupacija trupa naoružanjem i tehnikom u skladu sa njihovim borbenim zadacima, primljena je nova partija aviona Su-35S, izjavio je jedan od pilota Su-35S Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije.
-Ovo je manevarski višenamenski lovac. Tehnika radi bez primedbi, posadi je jednostavna za upravljanje. Na ovom avionu izvršavamo različite zadatke: presretanje vazdušnih ciljeva na velikim daljinama, zaštitu udarnih grupa i kopnenih objekata, uništavanje bespilotnih letelica, kao i nanošenje preciznih udara po kopnenim i nadvodnim ciljevima visokopreciznim naoružanjem. Takođe, vršimo izviđanje i otkrivamo položaje protivnika na značajnoj dubini od linije borbenog dodira, dodao je.
Vladimir Artjakov, prvi zamenik generalnog direktora "Rosteha", apostrofirao je da je u pitanju najkvalitetnija letelica na tržištu.
-Ovi lovci su danas najefikasniji moderni borbeni avioni na svetu, koji drže rekord po broju presretnutih neprijateljskih letelica. Avioni su se dokazali u službi. Piloti ističu visoke performanse 'Su-35S', što je najobjektivnija procena vojne opreme, izjavio je Artjakov.
Su-35S je namenjen za postizanje prevlasti u vazdušnom prostoru, kao i za uništavanje objekata kopnene infrastrukture na velikim udaljenostima od matičnog aerodroma.
-Bezuslovno izvršavanje zadataka državnog odbrambenog naloga je naš prioritet. To se pre svega odnosi na avione operativno-taktičke avijacije. Kontinuirani rad na unapređenju i optimizaciji proizvodnih procesa omogućava obezbeđivanje potrebnog tempa proizvodnje i zadovoljavanje potreba Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije za najsavremenijim vazduhoplovnim sistemima, izjavio je generalni direktor OAK Vadim Badeha.
(rt.rs)
