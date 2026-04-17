Šok izjava Trampa: SAD i Iran zajedno "kopaju" uranijum - pominje i nuklearnu prašinu i preuzima kontrolu!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je u petak da će SAD sarađivati sa Iranom kako bi preuzele njegov obogaćeni uranijum i vratile ga u Sjedinjene Države, piše Rojters.

„Rešićemo to zajedno. Ući ćemo sa Iranom, sporim i laganim tempom, sići ​​ćemo tamo dole i početi da kopamo velikim mašinama... Vratićemo je u Sjedinjene Države“, rekao je Tramp tokom telefonskog intervjua.

Tramp o „nuklearnoj prašini“

Takođe je pomenuo „nuklearnu prašinu“ i dodao da će biti sakupljena „vrlo brzo“. Trampov termin se odnosi na ono što on smatra ostacima nakon što su Sjedinjene Države i Izrael bombardovali iranska nuklearna postrojenja u junu prošle godine. Podsetimo se da je američki predsednik Donald Tramp ranije napao NATO, odbijajući ponudu saveznika za pomoć u Ormuskom moreuzu.

U objavama na društvenoj mreži Truth Social, rekao je da mu pomoć nije potrebna i nazvao je saveznike „papirnim tigrovima“, ističući da su „beskorisni kada je važno“. Istovremeno, izneo je detalje navodnog dogovora sa Iranom, tvrdeći da se Teheran obavezao da više neće zatvarati Ormuski moreuz, dok će Sjedinjene Države zadržati kontrolu nad iranskim nuklearnim materijalom.

Tramp je naglasio da novac nije deo sporazuma i zahvalio se regionalnim partnerima kao što su Saudijska Arabija, UAE, Katar i Pakistan. Dodao je da se sporazum ne odnosi na Liban, ali je tvrdio da će se Sjedinjene Države posebno baviti Hezbolahom i da je Izraelu zabranjeno dalje bombardovanje zemlje.

