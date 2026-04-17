Lažni LBGT migranti preplavili Britaniju: Izbeglice tvrde da su gej da bi dobili azil

MIGRANTI u Velikoj Britaniji, izveštili su se da dođu do boravišnih dozvola i masovno zloupotrebljavaju tamošnje zakone koji tu proceduru olakšavaju, a među razlozima koje navode za ostanak, prednjači - pripadnost LGBT populaciji!

U izigravanju propisa i zakonodavca, imaju svesrdnu pomoć pojedinih domaćih advokatskih kancelarija. One nadležnim službama podnose prijave i dokaze svojih klijenata, navodnih gejeva, kojima u matičnim zemljama tobože preti progon zbog homoseksualnih sklonosti. Za to naplaćuju i do 7.000 funti, pokazalo je tajno istraživanje Bi-Bi-Si-ja.

Migrantima, čije vize uskoro ističu, advokati nude gotove, lažne životne priče i detaljna uputstva kako da podnesu uverljive zahteve za azil. Usluge ovih advokata mahom traže izbeglice iz Pakistana i Bangladeša, gde su istopolni odnosi kažnjivi.

Državljani Pakistana su zato činili nesrazmerno veliki deo zahteva zasnovanih na seksualnoj orijentaciji, oko 42 odsto u 2023, iako u ukupnom broju zahteva za azil učestvuju sa samo šest procenata. Istovremeno, gotovo dve trećine zahteva zasnovanih na seksualnoj orijentaciji odobreno je u početnoj fazi, što dodatno podstiče zloupotrebe, navodi izveštaj.

Političke reakcije u Velikoj Britaniji su oštre, vlast i opozicija poziva na hitnu istragu i krivično gonjenje odgovornih. Konzervativni poslanici pozivaju na zabranu azila za ilegalne migrante. MUP upozorava da je podnošenje lažnih zahteva krivično delo za koje je predviđena zatvorskom kaznom i deportacija, naglašavajući da sistem sadrži mehanizme za proveru i sprečavanje zloupotreba. Organizacije za zaštitu izbeglica upozoravaju da ovakvi slučajevi ne smeju da dovedu do stigmatizacije ili otežavanja postupaka za osobe koje zaista beže od progona zbog svoje seksualne orijentacije.

Savetnici za novac nude kompletnu uslugu koja uključuje izradu lažne dokumentacije, fotografija sa LGBT događaja i medicinskih izveštaja, ali i obuku kandidata kako da se ponašaju i odgovaraju tokom intervjua u britanskom MUP. Savetuju ih da odglume psihičke probleme da dobiju lekarske izveštaje, koji potvrđuju da imaju depresiju uzrokovanu strahom od deportacije, čak i da lažno tvrde da su HIV pozitivni, "da bi dodatno ojačali svoj slučaj".

Jedna savetnica, više od 17 godina uključena u ovakve aktivnosti, kaže da se čak obezbeđuju osobe koje će potvrditi navodne emotivne, ili seksualne odnose sa podnosiocima zahteva. Po dobijanju azila, klijenti mogu da dovedu članove porodice, kojima se potom pomaže da podnesu sopstvene, takođe lažne zahteve, uključujući i tvrdnje o drugačijoj seksualnoj orijentaciji...

Pojedine organizacije organizuju LGBT događaje i izdaju lažne potvrde o članstvu koje služe kao dokaz u postupcima o azilu. Na jednom takvom skupu u istočnom Londonu, učesnici su priznali da većina prisutnih i nije gej. Stručnjaci upozoravaju da je ovakve prevare teško otkriti, jer se zasnivaju na ličnim iskazima i teško proverljivim karakteristikama ličnosti.

I porodično nasilje "pali"

TOKOM istrage, Bi-Bi-Si je došao do zaključka da migranti, osim toga što se lažno predstavljaju kao gejevi, lažno tvrde i da su bili žrtve porodičnog nasilja. Svoju tezu, medij potkrepljuje mnoštvom dokaza i ističe da migranti koriste pravila, usvojena zarad pomoći stvarnim žrtvama zlostavljanja, da bi sebi obezbedili stalni boravak neupredivo brže, nego što je to moguće učiniti putem azila. Broj ljudi koji traže ubrzani pristup boravku na osnovu porodičnog nasilja premašio je 5.500 godišnje, što je skok od 50 odsto za samo tri godine.