Ruski talas stigao i do Rumunije: Bukurešt na nogama nakon što je letilice ušla u vazdušni prostor
RUMUNSKE vlasti su danas saopštile da je tokom noći jedna bespilotna letelica ušla u vazdušni prostor Rumunije tokom ruskog napada dronovima na ciljeve u Ukrajini, u blizini granice kod Kilijskog rukavca.
Kako je navedeno u saopštenju rumunskog Ministarstva nacionalne odbrane, ruske snage su izvele novu seriju napada dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u severnom delu tog područja.
Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije, nakon čega je u severnom delu okruga Tulča aktiviran sistem upozorenja stanovništva, a poruka RO-ALERT poslata je u 00.43 časa.
Sistemi protivvazdušne odbrane pratili su dve vazdušne mete u pograničnoj zoni. Jedna od njih je ušla u vazdušni prostor Rumunije, a radarski kontakt je izgubljen 16 kilometara jugoistočno od naselja Kilija Veke, iznad nenaseljenog područja. Rumunske vlasti najoštrije su osudile postupke Rusije, navodeći da oni ugrožavaju regionalnu bezbednost i predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava.
(Tanjug)
