"Iskanderi" nagotovs, prvi udar na zemlje Baltika i Poljsku: Rusija objavila ciljeve u 12 evropskih država (MAPA)
FABRIKE dronova u 12 evropskih država koje dostavljaju bespilotne letelice za ukrajinsku vojsku postale su prioritetni ciljevi ruskih raketnih jedinica. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je spisak fabrika, njihove adrese i tipove dronova koje prodaju Kijevu.
Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da spisak treba shvatiti kao potencijalne ciljeve ruske armije i da dalji razvoj situacije zavisi od toga kako će nastaviti da se ponašaju zemlje koje su do sada proizvodile dronove i prodavale ih Ukrajini. Svoju poruku Medvedev je završio: "Laka vam noć, evropski partneri".
Na Zapadu su odlučili da povećaju proizvodnju dronova za Ukrajinu i da na taj način pomognu Kijevu koji ima sve manji odaziv na mobilizaciju. Ukrajinska vojska manjim dronovima napada ruske snage koje se polako približavaju Slavjansku i Kramatorsku do kojih im je ostalo još po desetak kilometara.
Zahvaljujući toj pomoći sa Zapada, Ukrajinci gađaju i objekte u dubini ruske teritorije kao i naftne terminale u Lenjingradskoj oblasti na Baltiku i u Novorosijsku na Crnom moru.
U Moskvi ocenjuju da kompanije koje proizvode dronove, delove za njih, kao i za rakete, postaju "strateška pozadina" ukrajinske vojske. Cilj je da se Kijevu omogući da gađa u dubinu Rusije bez opasnosti od uništenja pogona, čime se uključuje u vojnu eskalaciju veliki deo Evrope. U Moskvi poručuju da zemlju gde su fabrike dronova za Ukrajinu doživljavaju kao zemlju koja ratuje protiv Rusije.
Istok se sprema za rat
Direktor Spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin izjavio je da se države istočne Evrope pripremaju za rat protiv Rusije i Belorusije. Poljska i zemlje na Baltiku, precizirao je, povećavaju svoj mobilizacioni potencijal.
Najaktivniji su u tome Velika Britanija i Nemačka, zatim Poljska, Danska, Holandija, Češka, Litvanija, Letonija, kao i Španija, Italija, Izrael i Turska. U fabrikama tih zemalja proizvode se dronovi FP-1,FP-2 kakvi su leteli do Iževska, Kazana i Lenjingradske oblasti, zatim "stiker", pa "da vinči" "anubis", HaKi, AK-1000, AQ-400, "kosa", "ruta", AN-196, "ljutij", RAM-2X i "bulava".
Šef predsedničke administracije Ukrajine Kiril Budanov je nedavno kazao da se ukrajinski dronovi proizvode od inostranih komponenata, na stranim mašinama.
- Čak i printeri 3D na kojima je napravljena većina detalja dronova proizvedeni su u inostranstvu kao i sirovine koje oni koriste. Osim što sastavlja dronove od zapadnih delova, Ukrajina dobija i već gotove dronove - kazao je Kiril Budanov, dok je Vlada Velike Britanije saopštila da će poslati Kijevu više od 120.000 dronova.
Rusi bi mogli da gađaju fabrike dronova koje rade za ukrajinsku armiju "orešnikom", "kalibrom", "cirkonom" i "iskanderom-M". To bi bili prvi udari Rusije posle završetka Drugog svetskog rata, što bi se moglo pretvoriti u sukob Rusije protiv dela evropskih zemalja.
Moskovski vojni eksperti i istoričar PVO Jurij Knutov kaže da objavljeni spisak nije kompletan jer u njemu nema Francuske, što znači da će biti dopune. Francuska proizvodi dronove koji su slični ruskim "geranima". Knutov procenjuje da bi prvo upozorenje mogle da dobiju zemlje na Baltiku i Poljska raketom "iskander-M" čija je bojeva glava, teška je 450 kilograma dovoljna da se sruši manja fabrika dronova. Za udaljenije fabrike morala bi se koristiti interkontinentalna raketa "jars" sa konvencionalnom bojevom glavom.
Zelenski izdao hitan nalog posle ruskog napada: Zovite sve koji su obećali Patriote
16. 04. 2026. u 10:14
Kijev udarna pesnica Evrope: Ruski šef diplomatije "dešifrovao" želje Vašingtona i Brisela
16. 04. 2026. u 07:00
Govor koji je trebalo da „zapali“ Ameriku: Iza kulisa obraćanja Melanije Tramp
Sa mesta na kojem su američki predsednici ranije objavljivali ratove ili primirja, Melanija Tramp poslala je ličnu poruku da je nepravedno osumnjičena za nemoral, braneći se od glasina da je Epstin posredovao bračnoj vezi
16. 04. 2026. u 16:48
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
