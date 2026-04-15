Najveća isporuka do sada: Velika Britanija šalje 120.000 hiljada dronova Ukrajini

VELIKA Britanija postigla je dogovor o isporuci 120.000 dronova Ukrajini, u okviru najvećeg paketa vojne pomoći te vrste do sada, s ciljem jačanja kapaciteta snaga Kijeva u borbi protiv ruskih trupa, prenose britanski mediji.

Britanski ministar odbrane, Džon Hili, rekao je da paket obuhvata dronove za izviđanje, napade na kopnu i moru, kao i za prikupljanje obaveštajnih podataka, napominjući da su isporuke već počele ovog meseca, prenosi Dejli miror.

- Novi paket, najveći te vrste koji je ikada isporučila Velika Britanija, uključivaće hiljade dronova dugog dometa, obaveštajnih i izviđačkih dronova, logističkih dronova i pomorskih kapaciteta, koji su svi dokazani u borbi na ukrajinskom frontu. Isporuke ovih novih dronova Ukrajini su već počele ovog meseca - rekao je on.

Hili, koji je otputovao u Berlin gde će kopredsedavati 34. sastankom Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, naveo je da britanski sektor dronova brzo napreduje i podržava bezbednost i Velike Britanije i šire evropsko odvraćanje, istovremeno podstičući veštine i inovacije u svakom regionu Velike Britanije.

- U petoj godini brutalnog rata ruskog predsednika Vladimira Putina, Velika Britanija se dodatno angažuje i ove godine obezbeđuje najveći ikada broj dronova za Ukrajinu. Ovo značajno pojačanje dronova dokazanih u borbi pružiće ukrajinskim snagama mogućnosti koje su im potrebne da zaštite svoj narod i suprotstave se ruskoj agresiji - istakao je Hili i dodao da su se dronovi pokazali ključnim i za ukrajinske kontranapade preko linije fronta tokom proteklih meseci i za njihovu odbranu od kontinuiranih ruskih napada.

On je podsetio da je Rusija lansirala približno 6.500 jednosmernih dronova protiv Ukrajine u martu 2026. godine, što je, kako je ocenio, značajno povećanje u odnosu na ukupan broj u februaru.

- Poslednjih nedelja pažnja je bila usmerena na Bliski istok - Putin želi da nam skrene pažnju, ali Ukrajinci nastavljaju da se bore sa ogromnom hrabrošću i ništa nas neće naterati da im okrenemo leđa dok ne obezbedimo mir - rekao je Hili.

Kako je naveo, sporazum predstavlja i značajan podsticaj britanskoj odbrambenoj industriji, s obzirom na to da će većina sredstava biti uložena u domaće kompanije, čime se podstiče zapošljavanje i razvoj tehnologije.

Podrška dolazi u trenutku kada se Ukrajina priprema za intenzivnije borbe tokom leta, dok predsednik Volodimir Zelenski nastoji da ojača vojnu poziciju svoje zemlje na frontu.

Britanija je najavila i dodatnu vojnu pomoć, uključujući isporuke artiljerijske municije i raketa za protivvazdušnu odbranu, u okviru šireg paketa podrške Ukrajini u iznosu od tri milijarde funti za ovu godinu.

Sastanak Kontakt grupe za odbranu Ukrajine u formatu Ramštajn održaće se danas u Nemačkoj, a najavljeno je prisutvo predstavnika oko 50 zemalja, uključujući generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea.

